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Мудрик – фанат Неймара. Однажды бразилец снял для Михаила специальное видеосообщение

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Михаил Мудрик присоединился к «Челси», его переход стал четвертым среди самых дорогих зимних трансферов в истории.

Еще будучи игроком «Шахтера», в ноябре прошлого года украинец дал интервью Владе Седан. Журналистка подготовила для Мудрика сюрприз – видеосообщение от Неймара:

«Привет, Миша Мудрик! Спасибо, что поддерживаешь меня. Я надеюсь, что у тебя будет отличная карьера, полная прекрасных моментов, до скорой встречи. Удачи, пока-пока!»

Как оказалось, Неймар – один из самых любимых игроков Мудрика. Об этом Михаил рассказал в том же интервью Седан: «Это футболист, на чьих видео я вырос, если можно так сказать. Эти видео я смотрел до 18-19 лет. Да и сейчас мне нравится наблюдать за его игрой, конечно, не так часто, как раньше. Он был моим любимым футболистом. Думаю, Неймар сильнее Роналду в плане таланта и потенциала. Он мог выиграть как минимум пять «Золотых мячей». Мне кажется, ему помешало его отношение к игре. У него было очень много травм, думаю, это не просто так. Бог не может наказывать таких людей просто так. Здесь есть закономерность. Я ведь не знаю его целей в футболе. Если он хотел просто получать удовольствие от тренировок и игры, то он реализовал себя на сто процентов». 

Получить такое послание от Неймара Седан помог ее муж Александр Зинченко. Влада рассказала, что бразилец знал, для кого записывает видео. Неймар так описал Мудрика: «Это тот блондин из «Шахтера»?»

После перехода в «Челси» имя Михаила узнал каждый человек, интересующийся футболом. Кто знает, возможно, однажды Неймар и Мудрик встретятся на футбольном поле. 

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