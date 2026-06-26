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  4. Вальверде, Бентанкур, Угарте и Рочет сообщили Бьелсе об истощенности из-за нагрузок и попросили сменить тактику на Испанию. Тренер Уругвая провел собрание на 48 минут – некоторые ушли

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Вальверде, Бентанкур, Угарте и Рочет сообщили Бьелсе об истощенности из-за нагрузок и попросили сменить тактику на Испанию. Тренер Уругвая провел собрание на 48 минут – некоторые ушли
Внутри сборной Уругвая возник конфликт между тренером и игроками.

Внутри сборной Уругвая возник конфликт на фоне предстоящего матча третьего тура ЧМ-2026 против команды Испании.

Серхио Рочет, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде по своей инициативе попросили о встрече с главным тренером Марсело Бьелсой перед матчем против Испании, сообщает Infobae со ссылкой на El Espectador.

Футболисты сообщили тренеру об истощенности из-за тяжелых нагрузок на тренировках.

В качестве примера игроки вспомнили тренировку перед товарищеским матчем против США (1:5) в ноябре 2025 года. Футболисты отметили, что из-за нагрузок подошли к игре измотанными.

Четыре игрока также предложили Бьелсе другой тактический подход – они хотят играть против Испании в низком блоке и на контратаках. Эта система отличается от той, которой придерживается специалист.

Частная встреча четырех игроков с тренером переросла в общее собрание команды. Бьелса без перерыва говорил 48 минут, излагая свое видение футбола.

Тренер напомнил игрокам о предыдущих эпизодах внутренних конфликтов, включая спор вокруг Луиса Суареса, и сказал, что в тех случаях он также чувствовал, что команда пыталась его сместить.

Бьелса также упомянул, что он помог построить карьеру некоторым игрокам сборной – например, Себастьяну Касересу и Максимилиано Араухо. Насчет тактики тренер заявил, что Уругвай будет играть в стиле Испании – игроки просили о другом.

Когда тренер объявил паузу после 40 минут собрания, некоторые игроки начали расходиться. Хосе Хименес попытался их остановить. Вмешательства защитника оказалось недостаточно, чтобы удержать всех. Некоторые игроки ушли, а другие остались до конца, пока Бьелса не закончил собрание.

У Уругвая на чемпионате мира в активе две ничьих – против Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Infobae
logoСборная Уругвая по футболу
logoМануэль Угарте
logoЧемпионат мира по футболу
logoСерхио Рочет
logoМарсело Бьелса
logoРодриго Бентанкур
logoФедерико Вальверде
logoСборная Испании по футболу
logoХосе Хименес
logoСебастьян Касерес
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Комментарии

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Ну Угарте привык чилить в МЮ. А тут его заставляют тренироваться. Непорядок
ЧМ прям идеальное место для решения таких вопросов. Просто гении на игроках, ни разу не эгоизм.
Твёрдо и чётко.
ОтветЕвгений Сидоров
ЧМ прям идеальное место для решения таких вопросов. Просто гении на игроках, ни разу не эгоизм. Твёрдо и чётко.
так ему и до чм игроки говорили, Бьелса ж не слушает никого, сейчас уже подняли тему, потому что край, приехали, большой риск чемоданы идти паковать
ОтветЕвгений Сидоров
ЧМ прям идеальное место для решения таких вопросов. Просто гении на игроках, ни разу не эгоизм. Твёрдо и чётко.
Так например в 2010 году испанцы прям по ходу ЧМ просили так же поменять тактику и в итоге выиграли
Бьелса, чистым воздуханом стал. Идеи его давным-давно не работают
Ответzip13
Бьелса, чистым воздуханом стал. Идеи его давным-давно не работают
Должны работать, но с должной физикой
А сейчас в сборную игроки действительно истощенные приходят
Нужен кто-то с менее затратным футболом
Ответzip13
Бьелса, чистым воздуханом стал. Идеи его давным-давно не работают
Возможно. Но раз у вас есть тренер, то его надо слушаться. Тем более в самый ответственный момент
Тчуамени на них не хватает
Вальверде и тут воду мутит
Хороший капитан у Уругвая и Реала.
ОтветNartApsua
Хороший капитан у Уругвая и Реала.
Ну у Уругвая капитан - вообще-то Хименес) и да, он хороший)
Авторы письма 14: «Наши ####юки!» (с)
Ответulysses24
Авторы письма 14: «Наши ####юки!» (с)
Наши дюки даже разговаривать не стали, обошлись писюлькой глубокого содержания: не хочу ентого тренера, хочу того.
И эти люди сейчас тренируют, какого развития мы ждём?
"Бьелса без перерыва говорил 48 минут, излагая свое видение футбола"

Самое время своё видение доносить перед третьим туром ЧМ
Бьелса конечно проваливает турнир, но эти клоуны сами виноваты в голах Кабо-Верде. Даже без тренера обязаны были обыгрывать.
Можно ставить хату на Испанию в матче с Уругваем!
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