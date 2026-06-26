Вальверде, Бентанкур, Угарте и Рочет сообщили Бьелсе об истощенности из-за нагрузок и попросили сменить тактику на Испанию. Тренер Уругвая провел собрание на 48 минут – некоторые ушли

Внутри сборной Уругвая возник конфликт между тренером и игроками.

Внутри сборной Уругвая возник конфликт на фоне предстоящего матча третьего тура ЧМ-2026 против команды Испании.

Серхио Рочет , Мануэль Угарте , Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде по своей инициативе попросили о встрече с главным тренером Марсело Бьелсой перед матчем против Испании, сообщает Infobae со ссылкой на El Espectador.

Футболисты сообщили тренеру об истощенности из-за тяжелых нагрузок на тренировках.

В качестве примера игроки вспомнили тренировку перед товарищеским матчем против США (1:5) в ноябре 2025 года. Футболисты отметили, что из-за нагрузок подошли к игре измотанными.

Четыре игрока также предложили Бьелсе другой тактический подход – они хотят играть против Испании в низком блоке и на контратаках. Эта система отличается от той, которой придерживается специалист.

Частная встреча четырех игроков с тренером переросла в общее собрание команды. Бьелса без перерыва говорил 48 минут, излагая свое видение футбола.

Тренер напомнил игрокам о предыдущих эпизодах внутренних конфликтов, включая спор вокруг Луиса Суареса, и сказал, что в тех случаях он также чувствовал, что команда пыталась его сместить.

Бьелса также упомянул, что он помог построить карьеру некоторым игрокам сборной – например, Себастьяну Касересу и Максимилиано Араухо. Насчет тактики тренер заявил, что Уругвай будет играть в стиле Испании – игроки просили о другом.

Когда тренер объявил паузу после 40 минут собрания, некоторые игроки начали расходиться. Хосе Хименес попытался их остановить. Вмешательства защитника оказалось недостаточно, чтобы удержать всех. Некоторые игроки ушли, а другие остались до конца, пока Бьелса не закончил собрание.

У Уругвая на чемпионате мира в активе две ничьих – против Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2).