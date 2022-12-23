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Футбольный психолог объяснил, как Мбаппе удалось реализовать три пенальти в финале ЧМ. Мартинес каждый раз пытался помешать Килиану

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Килиан Мбаппе стал главным героем сборной Франции в финальном матче чемпионата мира.

Нападающий «ПСЖ» затащил свою команду в овертайм, а затем и в серию пенальти. Голкипер сборной Аргентины за одну встречу пропустил от Килиана четыре мяча, три из них Мбаппе отправил в сетку ворот Мартинеса с одиннадцатиметровой отметки.

Профессор Норвежского института спорта, специализирующийся на футбольной психологии, Гейр Джордет проанализировал поведение Мбаппе во время исполнения всех трех пенальти в финале ЧМ. 

Своими выводами Джордет поделился в Твиттере:

«Перед первым пенальти Мбаппе аргентинцы пытались морально задавить соперника. Акунья подошел к одиннадцатиметровой отметке, показывая, что хочет ее затоптать. Мбаппе ставит на точку левую ногу и спокойно, без лишней суеты, ждет арбитра».

«Затем появляется печально известный Эмилиано Мартинес. Сперва он взглянул на экран на стадионе, а когда убедился, что его не показывают, он приступил к своим грязным играм и попытался пнуть мяч. Мбаппе просто поднял мяч и позволил судье сделать свою работу».

«Непосредственно перед ударом Мбаппе ведет себя абсолютно нормально, выполняя тот же разбег, что делает в каждом матче».

«В случае со вторым пенальти на Мбаппе оказывалось колоссальное давление. На 118-й минуте его команда уступала в счете. Килиану было необходимо забивать, чтобы у его команды остались шансы на победу. Наше исследование показало, что в аналогичных ситуациях лишь 60% пенальтистов забивают».

«В этот раз аргентинцы действовали еще агрессивнее. Мартинес, Акунья, Отаменди и, наконец, Фернандес активно пытаются помешать сопернику. Но у Мбаппе есть поддержка. Пока рефери разбирается со слишком активным Мартинесом, Фофана и Коло-Муани защищают одиннадцатиметровую отметку и самого Мбаппе».     

«Французы в этом эпизоде действовали как команда. Каждый пытался отвлечь на себя соперника, чтобы Мбаппе получил достаточно пространства».

«Как только соперники ушли, Мбаппе сделал один глубокий вдох. Затем посмотрел на судью и снова уверенно реализовал пенальти».

«В серии пенальти Мбаппе отправился к точке первым. Мартинес пытался помешать Килиану своими фокусами, но на француза это не подействовало, он просто позволил судье сделать свою работу».

«Проявляется ли истинный характер человека под большим давлением? В серии пенальти Мбаппе первым подходил к партнерам, которые не смогли забить, чтобы вернуть их к остальным игрокам сборной. Настоящий командный игрок всегда будет рядом с теми, кто больше всего нуждается в поддержке». 

Как мы видим, Мартинес, который после финала откровенно издевался над Килианом, так и не смог помешать французу забить, хотя очень старался. А Мбаппе показал себя не только как профессионал, но и как лидер.

Что думаете об анализе футбольного психолога? Заметили эти тонкости во время матча?  

7 комментариев

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Arthur Jacob
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Ответ Cash_flow
У Мбаппе лёд в венах. Клоун Мартинес расписался в бессилии в личном противостоянии с Килианом. 3 из 3 с точки и гол с игры. Ну а футбольная карма еще вернёт должок мерзкому вратарю за неподобающее поведение, тут сомневаться не приходится
«Клоун» Мартинес выиграл 3 серии пенальти из трёх и за гол выиграл три титула, так что предъявы смешные
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Cash_flow
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У Мбаппе лёд в венах.

Клоун Мартинес расписался в бессилии в личном противостоянии с Килианом. 3 из 3 с точки и гол с игры. Ну а футбольная карма еще вернёт должок мерзкому вратарю за неподобающее поведение, тут сомневаться не приходится
+1
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aseke
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Тото Мартинес так бесится. Мбаппе красава, ответил спокойствием и адекватностью.
+3
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rigobersong
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Ответ predMBAPPE
Вот это человек, из ничего создал голливудский блокбастер
Настоящий лидер, не то что наша португальская черемша:)🤣🤣🤣
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-3
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Иван Филиппенков
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Печально известный Эмилиано Мартинес©
Печально. Чемпион мира.
+6
-7
-1
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Rasul33
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Мбаппе -красавчик, уверен он возьмёт много золотых мячей
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predMBAPPE
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Вот это человек, из ничего создал голливудский блокбастер
+6
0
+6
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