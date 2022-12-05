В матче против Польши Мбаппе повторил культовое празднование легенды NBA

Франция не испытала особых проблем в матче против Польши, подопечные Дешама обыграли соперника со счетом 3:1.

А Киллиан Мбаппе вообще провел блестящий матч. Нападающий «ПСЖ» записал на свой счет дубль и голевую передачу.

Француз уж очень эмоционально отметил гол Жиру вместе с самим Оливье, породив кучу мемов среди болельщиков. Так что фанаты не сразу обратили внимание на то, как Килиан отпраздновал свой второй гол в польские ворота. Взгляните:

Поклонники NBA сразу распознали в жестах Мбаппе отсылку к празднованию легендарного Стефа Карри – разыгрывающего защитника «Голден Стэйт».

Один великий спортсмен отдал дань уважения другой легенде спорта.