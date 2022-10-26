Месси и Мбаппе – безоговорочные лидеры: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Маккаби»

Групповой этап Лиги чемпионов подходит к концу. «ПСЖ» разгромил «Маккаби» в ответной встрече команд.

Месси и Мбаппе – главные герои столичного клуба. Их связка подарила парижанам три мяча в первом тайме. Во второй половине встречи парни участвовали в двух голах парижан. Не отстает и Неймар. Бразилец не только забил, но и буквально вынудил футболиста «Маккаби» срезать мяч в собственные ворота. Не будем забывать и голе Солера.

Подопечные Гальтье блестяще справились с «Маккаби», итоговый счет – 7:2.

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