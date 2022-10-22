Месси – лучший, Хакими – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Аяччо»

В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился на Корсику в гости к «Аяччо».

Хозяева решили устроить столичным парням горячий прием. Матч с корсиканцами вышел не самым простым. На 24-й минуте Мбаппе открыл счет после передачи Месси. Затем почти до конца матча «Аяччо» сдерживал натиск соперника.

Но у Кристофа Гальтье есть особое оружие. Даже без Неймара, который пропустил игру из-за перебора желтых карточек, атакующая мощь парижан невероятна. Связка Месси и Мбаппе вновь отличилась, но в этот раз парни поменялись ролями: Киллиан ассистировал, а Лео забивал. Не прошло и пяти минут, как звездные нападающие придумали еще один гол! Классная передача Месси, великолепный удар Мбаппе и на табло красуется 0:3.

Через минуту Гальтье выпустил вместо француза Экитика. Кто знаем, может, Килиан и Лео вместе смогли бы организовать еще парочку голов?

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Аяччо»

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