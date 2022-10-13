«Мбаппе лишь просит уважения»: Дидье Дрогба встал на защиту Килиана

На Мбаппе обрушилась лавина критики.

От француза отвернулась раздевалка «ПСЖ», болельщики тоже разочаровались в звездном нападающем. Да и на футбольном поле у Килиана есть проблемы, он недоволен схемой, которую предпочитает Гальтье.

На защиту Мбаппе встал легендарный Дидье Дрогба:

«Думаю, Мбаппе лишь просит уважения. Не забывайте, что он молод, естественно он будет совершать небольшие ошибки, но к нему все равно нужно быть снисходительнее».

Действительно, порой мы забываем, что Мбаппе еще очень молод, ему всего 23 года. Кто в его возрасте не ошибался?

Согласны ли вы с мнением Дидье? Или, по вашему, игрок уровня Килиана должен действовать более разумно?