Шесть игроков «ПСЖ», которых Гальтье никогда не отправит в глубокий запас

«ПСЖ» Кристофа Гальтье успешно начал сезон. Сейчас парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, а в Лиге чемпионов сумели победить в двух первых встречах.

Мы видели уже достаточно игр, чтобы сделать некоторые выводы о «ПСЖ» под руководством Гальтье. Очевидно, в команде есть футболисты, располагающие полным доверием тренера. Речь идет о шести игроках, которых Гальтье вряд ли решит оставить на скамейке запасных без серьезных причин.

Неприкасаемая шестерка Гальтье:

Маркиньос . Бразильца критиковали в начале сезона, но Гальтье всегда поддерживал игрока, клуб по-прежнему доверяет своему капитану, отвечающему за оборону.

Марко Верратти . На итальянца всегда можно положиться, а его футбол задает тон игре всей команды. В этом сезоне он вновь руководит полузащитой, его связка с Витиньей наводит страх на соперников.

Ашраф Хакими . В этом году марокканец показал, что на своей позиции в схеме 3-5-2 он лучший в мире. Ашраф трудолюбив, вряд ли кто-то в «ПСЖ» сможет его заменить, если Гальтье продолжит играть по схеме с тремя защитниками.

Лионель Месси . Лучший распасовщик Лиги 1, Лео Месси вернулся на топовый уровень после не самого удачного первого сезона в Париже и теперь стабильно радует зрителей своим футболом. Ну и кто в здравом уме оставит на скамейке запасных человека с семью «ЗМ» без каких-либо физических проблем?

Неймар . В этом сезоне бразильца просто не узнать. Ней стал лучшим игроком лиги в августе, и это вполне заслуженно. Автор восьми голов и семи передач, Неймар, возможно, сейчас является лучшим игроком парижан, в данный момент у него нет конкурентов.

Килиан Мбаппе . Несмотря на некоторые разногласия с одноклубниками, французский нападающий остается влиятельным игроком, тем, кто способен решать исход встречи. В Париже на Килиан возлагают огромные надежды, так что ни Галтье, ни какой-либо другой тренер не осмелится отправить Мбаппе в запас.

Как вам такая шестерка? Возможно, мы кого-то забыли или, наоборот, в списке есть лишний игрок? Делитесь мыслями в комментах!