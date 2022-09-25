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Шесть игроков «ПСЖ», которых Гальтье никогда не отправит в глубокий запас

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Неймар Неймар
Марко Верратти Марко Верратти
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Маркиньос Маркиньос
Лионель Месси Лионель Месси
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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«ПСЖ» Кристофа Гальтье успешно начал сезон. Сейчас парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, а в Лиге чемпионов сумели победить в двух первых встречах. 

Мы видели уже достаточно игр, чтобы сделать некоторые выводы о «ПСЖ» под руководством Гальтье. Очевидно, в команде есть футболисты, располагающие полным доверием тренера. Речь идет о шести игроках, которых Гальтье вряд ли решит оставить на скамейке запасных без серьезных причин.

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Неприкасаемая шестерка Гальтье:

Маркиньос. Бразильца критиковали в начале сезона, но Гальтье всегда поддерживал игрока, клуб по-прежнему доверяет своему капитану, отвечающему за оборону.

Марко Верратти. На итальянца всегда можно положиться, а его футбол задает тон игре всей команды. В этом сезоне он вновь руководит полузащитой, его связка с Витиньей наводит страх на соперников.

Ашраф Хакими. В этом году марокканец показал, что на своей позиции в схеме 3-5-2 он лучший в мире. Ашраф трудолюбив, вряд ли кто-то в «ПСЖ» сможет его заменить, если Гальтье продолжит играть по схеме с тремя защитниками.

Лионель Месси. Лучший распасовщик Лиги 1, Лео Месси вернулся на топовый уровень после не самого удачного первого сезона в Париже и теперь стабильно радует зрителей своим футболом. Ну и кто в здравом уме оставит на скамейке запасных человека с семью «ЗМ» без каких-либо физических проблем? 

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Неймар. В этом сезоне бразильца просто не узнать. Ней стал лучшим игроком лиги в августе, и это вполне заслуженно. Автор восьми голов и семи передач, Неймар, возможно, сейчас является лучшим игроком парижан, в данный момент у него нет конкурентов.

Килиан Мбаппе. Несмотря на некоторые разногласия с одноклубниками, французский нападающий остается влиятельным игроком, тем, кто способен решать исход встречи. В Париже на Килиан возлагают огромные надежды, так что ни Галтье, ни какой-либо другой тренер не осмелится отправить Мбаппе в запас.

Как вам такая шестерка? Возможно, мы кого-то забыли или, наоборот, в списке есть лишний игрок? Делитесь мыслями в комментах!

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