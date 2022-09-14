«Ну, пусть немного посвистят»: фанаты назвали неспортивную причину, по которой Хакими не сыграет с «Маккаби»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с израильским «Маккаби». Но марокканец Ашраф Хакими, возможно, не примет участие в игре, об этом сообщают некоторые издания.

Вполне логично предположить, что это связано с ротацией: Хакими немного отдохнет, а новичок Мукиеле получит шанс показать себя в ЛЧ. Но фанаты «ПСЖ» уверены, что, усадив Ашрафа на лавку, Гальтье надеется избежать свиста со стороны израильских болельщиков.

Вот что поклонники парижского клуба пишут об этой ситуации:

💭 «Хакими останется на скамейке, чтобы немного отдохнуть… И мы должны в это поверить?»

💭 «О, мы прекрасно знаем, почему Хакими будет на скамейке запасных на самом деле».

💭 «Возможно, Хакими сможет бойкотировать эту встречу? Конечно, если тренер разрешит».

💭 «Если он испугается свиста, я в нем разочаруюсь».

💭 «Гальтье – человек, который не станет отступать перед лицом недовольного сообщества. Хакими будет играть».

А что вообще за история со свистом?

31 июля «ПСЖ» и «Нант» сразились за Суперкубок Франции в Тель-Авиве, Хакими был освистан местными болельщиками. Такая же ситуация произошла и в матча за Суперкубок Франции в 2021 году, та встреча тоже проходила в Израиле.

Хакими стал мишенью для израильских фанатов после того, как Ашраф в Твиттере поддержал Палестину в Арабо-израильском конфликте. 10 мая марокканец оставил в соцсетях хэштег «Освободите Палестину».

Как считаете, увидим ли мы Хакими на поле в матче с «Маккаби»?