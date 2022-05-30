Ашраф Хакими может оказаться в «Челси»

Сообщается, что «Челси» следит за правым защитником «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими.

Согласно сообщению The Athletic, «Челси» следил за ситуацией с Хакими в «ПСЖ» после того, как прошлым летом не смог подписать его из миланского «Интера». Теперь похоже, что у Хакими может быть еще одна возможность попасть его на «Стэмфорд Бридж».

В «ПСЖ» все пошло не так, как ожидал Хакими, когда «Реал Мадрид» выбил их из Лиги чемпионов.

Даниэль Риоло рассказал шоу After Foot о положении Хакими в клубе: «Хакими сходит с ума, южноамериканцы с ним больше не разговаривают.

«Он уже хочет уехать из Парижа, он сыт по горло. В этой команде он не смог полностью раскрыть свой талант. Я критиковал Хакими за его нестабильную форму, но надо сказать, что в этой команде он с трудом проявляет себе».

«Он злится, и это нормально, он больше не может этого терпеть»

В этом сезоне Хакими провел 41 матч за «ПСЖ», забив 4 гола и отдав 6 результативных передач.