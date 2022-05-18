Тевес говорит, что видит «две версии Месси» в этом сезоне, и объясняет разницу

«В этом сезоне я вижу две совершенно разные версии Месси, — сказал El Nueve Карлос Тевес.

«Когда он играет за «ПСЖ» - это один футболист, а в национальной сборной – другой. Он наполовину с «ПСЖ». Когда он с Аргентиной, он намного счастливее, и это хороший знак», — добавил Тевес.

Действительно, Лео кажется более мотивированным в составе сборной Аргентины. Во-первых, он играет более важную роль в сборной; во-вторых, приоритетом для него является чемпионат мира, который может стать последним крупным международным соревнованием в карьере Месси.

Пожалуй, единственное, что может изменить ситуацию в «ПСЖ», — это смена тренера. В последнее время с парижским клубом связывают Зинедин Зидан, Антонио Конте и Сержиу Консейсау.

В этом сезоне 34-летний футболист забил 11 голов и отдал 13 результативных передач за «ПСЖ» — по сравнению с 38 голами и 14 передачами за «Барселону» в сезоне 2020/21.