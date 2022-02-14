Хакими назвал игрока, который впечатляет его больше всех в «ПСЖ», и это не Месси или Мбаппе

«Это нормально, когда такие игроки, как Месси, Неймар или Мбаппе, поражают вас, но правда в том, что особенно удивил Марко Верратти», — сказал Ашраф Хакими в интервью Marсa.

«Несмотря на то, что он находится под давлением, он спокоен. У него невозможно отобрать мяч. Уровень команды очевиден, но наблюдать за Марко — одно удовольствие».

После восстановления после травмы в декабре прошлого года Верратти принял участие в 12 из последних 13 встреч «ПСЖ».

Отметим, что в последних 6 матчах Марко отыграл по 90 минут.