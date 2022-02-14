ПСЖ
Блог

Хакими назвал игрока, который впечатляет его больше всех в «ПСЖ», и это не Месси или Мбаппе

Клубы
Марко Верратти Марко Верратти
ПСЖ ПСЖ
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Футбол Футбол

«Это нормально, когда такие игроки, как Месси, Неймар или Мбаппе, поражают вас, но правда в том, что особенно удивил Марко Верратти», — сказал Ашраф Хакими в интервью Marсa.

«Несмотря на то, что он находится под давлением, он спокоен. У него невозможно отобрать мяч. Уровень команды очевиден, но наблюдать за Марко — одно удовольствие».

После восстановления после травмы в декабре прошлого года Верратти принял участие в 12 из последних 13 встреч «ПСЖ».

Отметим, что в последних 6 матчах Марко отыграл по 90 минут.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные