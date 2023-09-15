В начале сентября «Пари НН» представил третий (ставший затем основным) комплект формы на сезон-2023/24. Его клуб посвятил 155-летию писателя Максима Горького (при рождении – Алексей Максимович Пешков), имя которого Нижний Новгород носил с 1932-го по 1990 год.

В новой экипировке клуб отошел от привычных голубого и синего цветов. За основу был взят черный, а для отделки выбран золотой (стилизовали даже эмблему клуба!).

Главная особенность формы – контрастная вертикальная полоса с цитатами Горького и фрагментами произведений: «Песня о Буревестнике», «На дне», «Фома Гордеев» и др.

На джерси можно найти и другие отсылки к писателю: его подпись нанесли на воротник, а на рукаве разместили фразу «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» из «Песни о Соколе», ставшую девизом клуба на этот сезон.

Основной комплект «Пари НН» не первый случай, когда экипировка оказывается местом встречи футбола и литературы. Давайте посмотрим, какие еще клубы отдавали дань уважения поэтам и писателям в формах.

Литература на футболках итальянских клубов: главный поэт Юга, «Рай» и «Ад» Данте

Пока в России отмечали юбилей Максима Горького, в Италии праздновали столетие со дня рождения Рокко Скотелларо (1923-1953) – поэта, писателя и политика. Он родился и провел немало лет на юге страны, поэтому хорошо знал жизнь региона и его проблемы – экономическая и социальная отсталость по сравнению с Севером, тяжелое положение крестьянства – и не раз обращался к этим темам в своем творчестве.

Южноитальянский клуб «Потенца» отметил столетие главного поэта третьим комплектом формы на сезон-2023/24.

С правой стороны футболки расположена вертикальная строка – фрагмент стихотворения Скотелларо «La mia bella patria» («Моя прекрасная родина»).

Io sono un filo d’erba un filo d’erba che trema. E la mia Patria è dove l’erba trema. Un alito può trapiantare il mio seme lontano.

Ниже – подстрочник:

Я – травинка, травинка, которая дрожит. И моя родина – там, где дрожит трава. Дуновение ветра может унести мое семя далеко.

Создатели формы увидели в этом фрагменте параллель с футболом: родина – это клуб, а травинки – игроки и болельщики, из которых, собственно, он и складывается.

До «Потенцы» к поэтической культуре Италии обращались в формах еще несколько клубов. Повод один и тот же – 700-летие со дня смерти «Верховного поэта» (il Sommo Poeta), отца литературного итальянского языка, богослова, мыслителя и автора «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265-1321). Первой это сделала «Равенна» – команда из одноименного города на северо-востоке Италии. Неудивительно: Данте умер и был похоронен именно там, в базилике Сан-Франческо, после того как подхватил малярию, возвращаясь из Венеции.

В ноябре 2020 года клуб представил красно-желтую домашнюю форму с профилем Данте Алигьери.

Изображение Данте на джерси стало точкой пересечения классического и современного искусства. Профиль поэта отсылает к его портрету кисти итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли: те же – лавровый венец, орлиный нос, выдающаяся нижняя челюсть, ярко-красные одежда и колпак (удачный мэтч с клубными цветами!). А вот геометрические фигуры повторяют паттерн на граффити с Алигьери бразильского уличного художника Эдуардо Кобра.

«Так же, как и Верховный поэт вышел «вновь увидеть светила» после трудного путешествия по загробному миру, так и «Равенна» вернулась, чтобы сыграть на полях Серии C», – так в 2020-м клуб описывал этот комплект. В чем смысл: команда в предыдущем сезоне вылетела в серию D, но из-за банкротства нескольких клубов была принята обратно.

Летом 2021 года формы, вдохновленные Данте и «Божественной комедией», презентовала «Верона».

И снова мы обнаруживаем связь поэта с клубом посредством города. После лишения гражданских прав и изгнания по политическим причинам из родной Флоренции, в 1316 году Алигьери приезжает в Верону по приглашению правителя города Кан Гранде I делла Скала, ставшего покровителем поэта. Macron явно учли этот эпизод биографии Данте при создании экипировки. Узор домашней формы, выполненной в желто-синих цветах, и третьей – в зеленых, отсылает к геральдическому символу династии делла Скала (или Скалигеров) – червленому щиту с отвесной лестницей. Этот орнамент можно увидеть и на кованой металлической ограде «Арок Скалигеров» – готических надгробий трех представителей этого рода, в том числе и Кан Гранде I.

На домашней футболке узор занимает все пространство кроме рукавов, а на джерси из третьего комплекта он размещен, наоборот, только на рукавах.

О самом поэте в Macron, конечно, тоже не забыли. Его боттичеллиевский профиль не стали размещать на внешней стороне формы, как в случае с «Равенной», а спрятали внутри, на бирке-размернике.

Opus magnum Данте Алигьери, его «Божественной комедии», также нашлось место в дизайне экипировки.

На внутренней стороне сине-желтой футболки есть строка из «Рая», Песня XVII: ch’in te avrà sì benigno riguardo.

А вот она в тексте произведения:

Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che ‘n su la scala porta il santo uccello; ch’in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel che tra li altri è più tardo. И в переводе Михаила Лозинского: Твой первый дом в скитальческой судьбе Тебе создаст Ломбардец знаменитый, С орлом святым над лестницей в гербе. Тебя укроет сень такой защиты, Что будут просьба и ответ у вас В порядке необычном перевиты. «Первый дом», «Ломбардец знаменитый», «лестница», «герб» и «сень защиты» – ничего не напоминает? «Комедия» пропитана автобиографизмом, поэтому перед нами рассказ Данте о том, как он перебрался в Верону под крыло Кан Гранде I. Просто в литературной обработке – с рифмовкой и терцинами. Выбор этой цитаты – красивый ход со стороны экипировщиков. В очередной раз подчеркнули связь Данте с Вероной, взяв стих из фрагмента про город. Продолжили и развили историю с Кан Гранде I, начавшуюся с геральдического орнамента. А еще, как кажется, сыграли на чувствах игроков и болельщиков: как делла Скала был покровителем Данте, так и клуб может восприниматься защитником и покровителем того, кто носит эту футболку. В третьем комплекте тоже использован стих из «Божественной комедии» и тоже про Верону. Но часть уже другая – «Ад» (Песня XV), а не «Рай»: coloro che corrono a Verona il drappo verde.

Вот он в тексте: Poi si rivolse, e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna; e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. И в переводе Лозинского: Он обернулся и бегом помчался, Как те, кто под Вероною бежит К зеленому сукну, причем казался Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.

Создатели формы нашли в «Комедии» еще один фрагмент, посвященный Вероне. На этот раз никакой связи с Данте нет. Зато есть упоминание состязаний – «бежит к зеленому сукну». Это лошадиные бега (palio), которые проводились ежегодно, в первое воскресенье Великого поста. Их победитель получал в качестве приза чуть более 20 метров зеленого сукна.

Использование этой цитаты – попытка перекинуть мостик между соревнованиями прошлого (скачки) и настоящего (футбол), которые проходят в Вероне.

Испания: Сервантес, Мачадо и Беккер помогают подчеркнуть региональную идентичность

Если в Италии главным литературным гением считается Данте Алигьери, то в Испании это Мигель де Сервантес Сааведра (1547-1616) – поэт, писатель, драматург и создатель романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

В Алькала-де-Энарес, родном городе Сервантеса, расположенном недалеко от Мадрида, это особенно заметно. Там есть дом-музей писателя, площадь, названная в его честь, с памятником ему же, а еще – театр. Кроме того, ежегодно в Алькале проходят различные мероприятия, посвященные Сервантесу: в апреле – «Фестиваль Cлова», а в октябре – «Неделя Сервантеса».

Помимо культурных событий проводится еще и одно спортивное. С 1967 года в последних числах августа, перед стартом Ла Лиги, футбольный клуб «Алькала» организует одноматчевый товарищеский турнир «Кубок Сервантеса», в котором играет с приглашенным испанским клубом.

В 2016-м турнир отпраздновал 50-летие. Под юбилейный матч против «Хетафе» клуб выпустил специальный праздничный комплект (на фотографии ниже он справа), отсылающий к мужскому костюму эпохи Ренессанса, в котором Сервантес предстает на портретах. В дизайн добавили даже горгеру (или гранголу) – гофрированный круглый воротник из накрахмаленного льна или кружева.

Тогда же «Алькала» презентовала и новую форму на сезон-2016/17. Ее посвятили 400-летию со дня смерти Сервантеса, которое отмечалось в 2016-м. В двух комплектах использовалось одно и то же изображение Дон Кихота с мячом и пером вместо ноги, отличались только цвета: домашняя форма – красная, выездная – темно-синяя.

«Нумансия» также могла бы выпустить форму, посвященную Мигелю де Сервантесу, ведь у него есть одноименная трагедия, рассказывающая об осаде древнего иберийского города Нумансия (или Нуманция) римскими войсками в 133 году до нашей эры. Однако в 2021-м клуб из Сории отдал дань уважения двум другим испанским классикам – писателю-романтику Густаво Адольфо Беккеру (1836-1970) и поэту «поколения 1898 года» Антонио Мачадо (1875-1939).

Хотя и Беккер, и Мачадо не уроженцы Сории (оба родились в Севилье), выбор именно этих литераторов совсем не случаен.

Густаво Адольфо связывала с этим местом семья: в Сории жил его дядя Франсиско, а родственники со стороны жены Касты Эстебан Наварро происходили из одноименной провинции. После свадьбы в 1861 году Беккер часто приезжал туда на отдых из Мадрида, где работал в газете «El Contemporáneo» («Современник»).

Сория оказалась важной точкой пространства не только в жизни, но и в творчестве Беккера. Это место действия четырех его произведений – «легенд»: «Гора душ», «Зеленые глаза», «Обещание» и «Лунный луч».

Для выездной формы сезона-2021/22 Errea выбрали последнюю легенду – как склонный к мечтам и «поэтическим грезам» молодой человек по имени Манрике принял луч луны за прекрасную незнакомку в белом платье и воспылал любовью, а затем, осознав ошибку, разочаровался в мире и обрек себя на одиночество. Фрагмент этого произведения экипировщики разместили на диагональной фиолетовой полосе.

Почему обратились именно к этой легенде – вопрос. Ответить на него, скорее всего, получилось бы, зная, какой отрывок взят, но в описании формы на сайте экипировщика таких подробностей нет.

Если в гостевом комплекте использовалось произведение, где Сория была лишь местом действия, то для домашнего подобрали уже текст, полностью посвященный городу. На футболку в традиционном для клуба красном цвете Errea нанесли несколько частей стихотворения Антонио Мачадо «Поля Сории».

Как и Беккер, Мачадо хорошо знал Сорию. В 1907 году он получил должность преподавателя французского языка в местной средней школе и прожил в городе до отъезда в Париж в начале 1911-го. Летом, после того как его жене Леонор диагностировали туберкулез, пара вернулась в Испанию.

В 1912 году поэт опубликовал сборник стихов «Поля Кастилии», который составили произведения, вдохновленные сорийским периодом жизни, а также размышлениями о судьбе этого региона.

В сборнике вошло и стихотворение «Поля Сории» – масштабное описание этой кастильской местности: природы, людей и самого города в разное время года. «Мачадо создает «идеологический пейзаж», а природа Кастилии становится хранительницей ее прошлой славы, свидетельницей жалкого настоящего и залогом грядущего счастья», – отмечает литературовед З. И. Плавскин. Так выглядит последняя, IX, часть стихотворения: ¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra, agria melancolía de la ciudad decrépita. Me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? ¡Gentes del alto llano numantino que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza! Она же – в переводе М. Самаева: Со мною, Сория, твои поля, тишь вечеров и синий контур сьерры, речные тополя – зеленый сон твоей земли, земли скупой и серой, и острая, щемящая тоска старинных башен, улочек пустынных. Навек все это в душу мне запало. Иль поднялось из недр ее глубинных? Народ Нумансии, хранящий бога, как христиане первые хранили, пусть солнца свет твою омоет душу и радость даст тебе и изобилье. Оба комплекта «Нумансии», хоть и не покоряют дизайном, хорошие примеры того, как с помощью литературы футбольный клуб может подчеркнуть свою региональную идентичность.

Латинская Америка: любовная лирика и обращение к корням

В январе 2020 года парагвайская команда «Гуайренья» из города Вильяррика пробилась в Высший дивизион и по такому поводу выпустила форму, посвященную национальному поэту, музыканту и земляку Мануэлю Ортису Герреро (1897-1933).

Экипировка «Гуайреньи» оформлена в классических бело-голубых цветах, которые присутствуют на эмблеме, – с довольно широкими вертикальными полосами. На них хорошо заметен текст. Это стихотворение Герреро «Panambi vera», написанное на гуарани.

Название переводится с индейского языка как «Сверкающая бабочка», поэтому, помимо надписей, на футболках из домашнего и гостевого комплектов изображены еще и бабочки.

Без портрета самого поэта, конечно, тоже никуда.

Перуанский клуб «Мельгар» назван в честь поэта, переводчика, художника и борца за независимость Перу Мариано Мельгара (1790-1815), поэтому совсем не удивительно, что в 2021 году его изображение и цитата появилась на выездной форме.

Комплект получил название «Yaraví». «Ярави» – это поэтические миниатюры любовного содержания по образцу кечуанского фольклора, которые писал Мельгар. На форме используется фрагмент из его произведения «Sin ver tus ojos» («Не видя твоих глаз»):

Sin ver tus ojos Mandas que viva Mi pecho triste; Pero el no verte Y tener vida Es imposible. Ниже – подстрочник: Не видя твоих глазах, Приказываешь жить Мне / моей груди печальной; Но не видеть тебя И жить – Невозможно. Эти строки появились на внутренней стороны джерси не просто так. По замыслу создателей формы, во время пандемии они должны были передать настроение команды и болельщиков, которые находятся в долгой разлуке.

Фото: fcnn.ru; instagram.com; twitter.com; en.wikipedia.org

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