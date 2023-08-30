Не стоит сразу ждать результата.

«Авангард» провел презентацию перед новым сезоном: перекрыли главную площадь города и 24 тысячам зрителей показали яркое шоу – познакомили с новичками, уж слишком их много. Для понимания, как сильно изменился состав – вот кадр из ролика, который показывали на презентации-2022, когда Омск вернулся из Балашихи на родину:

Из шести снявшихся в видео хоккеистов остался Иван Телегин. Остальные вернулись с «Авангардом» в Омск, но ненадолго. Всего же в это межсезонье клуб покинули 15 хоккеистов основного состава.

Причины самые разные: от лимита на легионеров до ошибок менеджеров

Для начала глянем на состав, которым «Авангард» заканчивал сезон. Мы взяли только тех хоккеистов, которые сыграли хотя бы 10 матчей за основную команду в регулярке.

Просто ночной кошмар менеджера – по сути, нападение надо собирать заново, а оборону экстренно латать. Но самое интересное – руководство «Авангарда» само поспособствовало уничтожению топ-6.

Рашид Хабибулин, которого Александр Крылов назначил временным генменеджером, не спешил продлевать контракты с лидерами, а когда это время пришло – поссорился с Шуми Бабаевым, агентом сразу трех ключевых игроков: Грицюка, Толчинского и Ткачева. Открытый конфликт в медиа закончился победой третьей стороны – СКА: армейцам достались Грицюк и Толчинский. Владимир Ткачев, на счастье Омска, остался дома – контракт с ним подписывал уже новый менеджер Антон Курьянов.

Конечно, есть и более банальные причины, почему клуб растерял полсостава.

● Бродхерст и Сведберг покинули команду из-за лимита на легионеров (у шведа казахский паспорт, но был риск, что его лишат гражданства Казахстана);

● кого-то просто не видели в новом сезоне – например, Белова, Якупова, Малыхина, Дергачева. У двух последних были действующие контракты, но их расторгли;

● нашлись и те, кто хотел сменить обстановку и уже договорился с новыми клубами – Береглазов, Дедунов и Жарков;

● самой неожиданной потерей стал Корбан Найт, не вернувшийся в клуб. Канадец женился этим летом, и то ли его супруга не хотела, чтоб муж играл в России, то ли он сам отказался привозить ее в страну, но их личное счастье оказалось несовместимым со счастьем омских болельщиков.

● А еще главный проспект «Авангарда» – 19-летний Иван Мирошниченко – неожиданно уехал в «Вашингтон», где подписал контракт новичка. Хотя говорят, что если б не Рашид Хабибулин, то игрок бы остался в Омске.

Кто вместо: защитник для большинства, лучший бомбардир Череповца и два центра в топ-6 на флажке

Вот как выглядит состав «Авангарда» к старту регулярки-2023/24:

Омску не удалось равноценно заменить ушедших – игрока уровня Толчинского в нынешнем составе нет. Как нет и никого, похожего на Найта. Да, Спунер – тоже канадский нападающий, но он центральный другого типа – больше берет игру на себя, чем помогает тройке. И вместо сыгранного первого звена есть связка Ткачев – Буше и новый партнер, к которому еще надо привыкать, а может и подстраиваться под него. Сколько займет притирка и получится ли она вообще – неизвестно.

И несыгранной тут будет не только первая тройка, но и вторая – Иван Николишин успел провести за «Авангард» только два матча на предсезонке и немногим больше тренировок, а другой центр – Павел Куликов – только сегодня восстановился и приступил к занятиям в общей группе.

Состав команды стал слабее на бумаге, хотя менеджеры постарались сделать все, чтобы минимизировать потери.

● Для большинства пригласили из «Адмирала» защитника Либора Шулака (13+27 в прошлой регулярке) – теперь есть, кому поливать от синей линии. Правда, для того, чтобы скрыть ошибки Шулака, ему нужен надежный партнер-домосед, а в последних матчах предсезонки его ставили с 18-летним Михаилом Гуляевым, которого «Колорадо» выбрал в том числе и за активную игру в атаке. Конкретно тут оборона может дать сбой.

● 25-летний Игорь Гераськин – одно из главных усилений в атаку. Нападающий «Северстали» выдал лучший сезон в карьере – и получил от «Авангарда» контракт сразу на 4 года – пришлось отдать за него Муханова и денежную компенсацию. Вот только 1+1 за два предсезонных турнира наводят на робкую мысль, что тренеры пока не могут найти идеальное место для Гераськина. Похоже, сравнения с Грицюком придется отложить, пока Игорь не освоится в Омске.

● Нижние звенья «Авангарда» чуть потеряли в габаритах, зато приобрели в атакующем плане. Кирилл Панюков играл в третьем звене «Ак Барса» – и в Омск его брали на ту же позицию, но этим летом нападающий проявил себя лучше всех, выбив 5+3. Интересно, что вторым по очкам стал другой новичок – Денис Вынгрыжановский: 4+2, хотя он нередко начинал матчи в четвертой тройке. Третий летний бомбардир – Игорь Мартынов с 4+1 – чаще всего тренеры видели его в топ-6, но не факт, что так будет в сезоне.

● У Омска остается и заметная бригада собственных воспитанников, которых неплохо обкатали на предсезонке. Глеба Трикозова и Илью Рейнгардта явно будут привлекать к главной команде по ходу сезона, как, вероятно, и Никиту Холодилина, играющего на важной позиции центрфорварда.

Но даже при восполненных пробелах «Авангард» начнет сезон не в оптимальном составе: как минимум месяц из-за травм пропустят Пьянов и Чистяков, Буше уехал на роды жены – первые матчи без него, не играл на домашнем мемориале Блинова Дмитрий Соколов, и вряд ли его выпустят сразу в регулярке.

Паниковать пока рано – Омск брал кубок и при большем количестве новичков

То, что состав «Авангарда» обновился на 57%, пугает омских болельщиков и радует фанатов соперников. Но сама по себе цифра мало что значит – «ястребы» брали Кубок Гагарина и при большем количестве новичков. А при таком же – проваливали плей-офф уже в первом раунде.

Так что дело не в количестве, а в качестве усиления. В нынешней сборке «Авангард» не выглядит топ-клубом Востока, но на льду все может быть иначе. Главное – дать время новичкам сыграться с теми, кто остался в клубе. Ну и в идеале, чтоб у тренера Михаила Кравца был какой-то план. Иначе за результативность этого состава с него спросят первым.

Фото: ХК «Авангард» Омск; РИА Новости/Павел Бедняков