9 комментариев

Проиграл только шведке, уже побеждавшей в конкурсе.

Один из самых обсуждаемых хоккеистов на прошлой неделе – 29-летний Йере Пейхенен. На одном из главных сайтов со статистикой – eliteprospects – страница финна по итогам семи дней обошла по просмотрам, к примеру, Макдэвида, первого номера драфта-2023 Бедарда и вылетевшего из плей-офф Нюландера.

Но фишка в том, что Пейхенен последний матч сыграл еще в 2013-м, когда ему было 19 лет. А интерес к нему вызван конкурсом «Евровидение»-2023, в котором экс-хоккеист под псевдонимом Кярья (Käärijä – «Обертка» через гугл-переводчик) стал вторым, уступив только явной фаворитке соревнования – шведской певице Лорин.

Он играл с Линделлем из «Далласа», но у Йере были проблемы из-за маленького роста

Хоккей – одно из главных увлечений Пейхенена, он с радостью и с благодарностью вспоминает об этом периоде: «14 лет провел на катках. Особенно хорошие воспоминания остались от арены в Тиккурила. Но в конце концов я понял, что не собираюсь быть профессиональным игроком».

Его спортивными кумирами были Яромир Ягр и футбольный вратарь Оливер Кан. Йере довольно неплохо катался, хотя сравнивать его с чехом можно было только с точки зрения стиля, но никак не мастерства. Партнер по команде – Йессе Восс – вспоминает Пейхенена как классического игрока, которого ненавидел соперник, но любила собственная команда:

«Йере так быстро болтал на льду, что никто не мог понять, что он говорит. Он подбадривал, но при этом и суетился по всей площадке. Когда мы возвращались на скамейку, случалось всякое. Но Йере был жизнерадостным ребенком и всеми любимым игроком в команде».

Будущий певец занимался в академии «Киекко-Вантаа», а в 16 лет оказался в системе клуба IHK из Хельсинки. Он провел сезон в юниорской команде и два – в молодежной. У него была неплохая статистика: 6+8 в 14 матчах и 7+11 в 23, но это были далеко не элитные лиги U18 и U20 даже по меркам Финляндии. Засветиться в командах получше игроку мешали габариты: на тот момент его рост был 162 см – слишком мало для хоккеиста и вообще катастрофично, если он был игроком обороны (Eliteprospect уверяет, что Йере – защитник, хотя финские СМИ пишут, что нападающий).

При этом Пейхенен успел пересечься с парнями, которые не просто пробились в профессиональный хоккей, а доросли до НХЛ.

«Он на год старше меня, – рассказывал на днях изданию Satakunnan Kansa защитник Эса Линделль, который пытается с «Далласом» пробиться в финал конференции. – Какое-то время мы вместе играли в юниорской команде «Киекко-Вантаа». Точно не помню, сколько времени. Мы выходцы из одних кварталов.

Когда его выбрали представлять Финляндию [на «Евровидении»], было забавно смотреть интервью с его ближайшими друзьями. Их я тоже знаю. Мы все вместе играли в одной команде, когда были маленькими».

Закончил карьеру из-за болезни, но к тому моменту уже писал песни

Окончательное решение о завершении карьеры игрок принял после того, как у Йере обнаружили язвенный колит. Он подолгу лежал в больнице – возвращаться на лед после удаления части прямой кишки было бессмысленно. Да и он уже и так потерял больше сезона.

Но спорт был не единственным увлечением Йере – более того, даже не главным. Основной его любовью уже в детстве была музыка. На Рождество он получил в подарок первые пластиковые барабаны. Сам не помнит точный год, но уверяет, что это было либо в детском саду, либо в первые годы начальной школы. Финские журналисты уверяют, что Пейхенен вспоминает такие моменты чуть ли не с огоньком в глазах:

«Мой брат играл на гитаре, я играл на барабанах. Позже нашим общим увлечением стал еще и спорт, но музыка – была раньше, это еще и страсть нашего отца. Он много играл на гитаре и выступал».

С последними мыслями о хоккее Пейхенен попрощался в 2015-м – и занялся образованием: получил степень бакалавра в области дизайна интерьера. При этом он давно понимал, чем хочет заниматься на самом деле: еще в 2014-м самостоятельно записал свою первую песню, а уже в 2017 году лейбл Monsp Records выпустил двойной сингл рэпера Кярья. Понемногу популярность росла – песни зашли в стриминговые сервисы: к лету 2022-го на Spotify у его песен было в среднем по 40 тысяч активных слушателей в месяц, а два главных хита – Viulunkieli (Скрипичная струна) и Klo23 – достигли золотого лимита в 2 млн прослушиваний.

В 2020-м он выпустил свой первый альбом Fantastista, а в начале 2023-го оказался среди семи участников национального отбора на «Евровидение»-2023 с песней Cha Cha Cha на финском – и просто не оставил шансов конкурентам: и зрители, и эксперты проголосовали за него.

Чуть не выиграл «Евровидение» с песней про алкоголь

Финские критики называют трек «подходящей смесью рэпа, поп-музыки, рока и электронной музыки» – хотя их восторг кажется лишним. В целом это совсем не ново – и выглядит в духе раннего творчества группы Little Big, которая до главного песенного конкурса так и не доехала.

Кстати, популярность хита на родине Йере объясняется еще и текстом: если в первом куплете речь поет про окончание трудовой недели и поход в бар, то в припеве герой начинает постепенно накидываться разными напитками. Во втором куплете – планомерное возлияние продолжается, и к концу песни рэпер откровенно говорит, что один глаз уже косой, а речь невнятна – в общем, самое время танцевать.

Но даже такая душевная песня на финском не смогла обойти главную фаворитку – шведку Лорин, которая уже выигрывала «Евровидение» в 2012-м. В прошлый раз она пела про эйфорию, теперь – про тату, которая символизирует желание быть навечно с любимым человеком. Большинство проголосовало за лирику, а пятничная пьянка рэпера Кярьи только вторая.

Йере Пейхенен не стал победителем конкурса, хотя собой он может быть полностью доволен.

«В юности в хоккее каждый хочет стать Теему Селянне или Патриком Лайне. Когда становишься старше – оцениваешь, насколько по-прежнему этого хочешь. Многие люди говорят, что хотят добиться всего, но измеряется это только тем, как человек делает свою работу, – сказал рэпер Кярья журналистам уже в Ливерпуле, где проходил конкурс. – Я не особо хорошо делал работу – значит, недостаточно хотел заниматься хоккеем. Хотя даже если бы я отдавался по полной, то, вероятно, все равно не стал бы профессионалом. Вот музыка – мое дело, и я сделал все, что мог».

При этом совсем хоккей Йере не забрасывает – несколько раз в год выходит на лед: вместе с друзьями они организуют свою «Зимнюю классику» под открытом небом на районе, где все выросли.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Spicer / Stringer , Anthony Devlin / Stringer; hs.fi