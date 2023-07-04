Ностальгии фотопост.

Каждый год мы с восторгом следим за выступлением русских игроков в НХЛ – и они оправдывают это внимание не только игрой, но и результатами: вот уже 8 лет подряд берут Кубок Стэнли, а кое-кто посягает на главный снайперский рекорд в истории. Иногда, кажется, что так было всегда – и российские звезды мало того, что родились в коньках, так и сразу с подписанным энхаэловским контрактом.

Но, конечно же, почти все они начинали профессиональную карьеру в России – и мы напомним об этом в специальной фотогалерее. Сейас вернем вам ваши и 2014-й, и 2007-й, и даже 2003-й.

В сезоне 2001/02 Александр Овечкин еще не был советником президента «Динамо» – он только-только дебютировал во взрослом хоккее. 16-летний талант сразу проявил себя в главной команде – и уже в 17 не выпадал из основы.

Забавно, конечно, что если б локаут в НХЛ не закончился, нападающий мог бы отыграть сезон-2005/06 за «Авангард».

Перед тем, как поехать в НХЛ (вернее, сбежать в лучших традициях Могильного), Евгений Малкин успел поработать под руководством энхаэловского тренера – Дэйвом Кингом.

Количество легенд на фото просто зашкаливает: Никита Зайцев, Максим Кицын, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов. С НХЛ не сложилось только у Кицына.

При этом все из них успели засветиться и в МХЛ. Вот Тарасенко в «Сибирских снайперах»:

А вот – в настольном хоккее в свой дебютный сезон КХЛ.

До Кубка Стэнли с «Вашингтоном» серебро МХЛ-2010 было единственной клубной наградой Дмитрия Орлова.

Михаил Сергачев еще в «Ирбисе» выделялся габаритами – и спокойно отбирал у соперника шайбу.

Но из казанской системы он быстро переехал за океан – в OHL.

Андрей Свечников пошел по такому же пути и, пособирав в России награды на уровне U16 и U18, отправился за океан.

Артемий Панарин – хоть и из Челябинской области, но воспитанником считается подмосковного «Витязя».

Это, конечно, не первый клуб Панарина, но вы могли забыть об этом кадре: Артемий отыграл аж 16 матчей за «Ак Барс».

Евгения Кузнецова можно представить только в двух свитерах – «Вашингтона» и «Трактора». Нападающий в своем третьем взрослом сезоне, хотя ему тут всего 19.

А ведь оплати ЦСКА операцию Никите Кучерову - «Тампа» могла бы гораздо дольше ждать своего будущего лидера.

А кому-нибудь еще кажется, что Кирилл Капризов вообще не стареет?

Последний матч за родной «Трактор» Евгений Дадонов сыграл аж в 2009-м, хотя после этого еще дважды возвращался в КХЛ.

Когда-то Павел Бучневич набирал очки в МХЛ с такой же легкостью, как это делает сейчас в НХЛ.

Игра Валерия Ничушкина в Кубке Гагарина-2013 – один из самых ярких сюжетов в истории КХЛ.

16-летний Иван Барбашев уже мечтает о Кубке Стэнли, но даже не подозревает, что их будет как минимум два.

Сергей Бобровский тоже мечтает – наверняка о «Везинах»:

У Ильи Сорокина взгляд человека, уверенного, что когда-нибудь подпишет контракт на 66 млн в НХЛ.

До поездки в НХЛ Илья Самсонов успел взять две медали МЧМ, Кубок Гагарина – и только потом начал потихоньку собираться.

Игорь Шестеркин еще в молодежке «Спартака» был нацелен на чужие ворота.

У Александр Георгиева необычная хоккейная судьба – он просидел сезон запасным в «Химике» (МХЛ), зато в следующем уже играл за главную команду финского ТПС.

Андрей Василевский всегда умел эпично фотографироваться.

Если б Семен Варламов не вернулся в локаут-2012 в Ярославль, то российский хоккей для него закончился бы на последнем сезоне хоккейной суперлиги.

Фото: metallurg-nk.ru, vk.com/hccska, vk.com/hcvityaz, ak-bars.ru, vk.com/hcakbars, hctraktor.org, vk.com/id119698650, vk.com/kuznetskiemedvedi, metallurg.ru, vk.com/dynamo_ru, vk.com/hc_snipers, hcsibir.ru, vk.com/traktor_chelyabinsk, vk.com/icebal, vk.com/kuznetskiemedvedi, vk.com/hcmetallurg, vk.com/mhcsteelfoxes, vk.com/mhcspartak, liiga-alumni.fi, vk.com/tolpar_ufa, hcsalavat.ru, sport-nk.ru; РИА Новости/Виталий Белоусов, Андрей Старостин, Владимир Федоренко