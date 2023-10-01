Вспоминаем Рассказова в «Спартаке»: закрывал Хвичу, «никого не предавал и не убивал» и подарил мем про «Аугсбург»

Перезапустил себя в Самаре.

«Крылья Советов» – открытие этого сезона РПЛ. После девяти туров команда Игоря Осинькина идет второй, опережая всех топов. И останется на том же месте, если дома не проиграет «Спартаку».

Один из героев этих «Крыльев» – Николай Рассказов. В Самаре он раскрылся на позиции правого полузащитника: забил «Локомотиву» и ЦСКА, а еще отдал три голевые (в РПЛ больше только у Промеса – 4).

Рассказов перешел в «Крылья Советов» зимой 2023-го. Тогда Осинькин сразу обозначил, что на время в «Спартаке» не стоит ориентироваться: «Николай Рассказов, конечно, качественный игрок по российским меркам. Он просто попал в определенную психологическую яму в «Спартаке». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в его хейтили за все – за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно не одаренные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей».

Отрезок в «Спартаке» – сложный для Рассказова: он неплохо стартовал, но затем много ошибался, удалялся за 18 минут и становился героем мемов.

Рассказов начинал уверенно: играл у Кононова и Тедеско, а при Руе закрыл Хвичу в первом туре

Рассказов попал в основу еще при Массимо Каррере, играл при Кононове и Тедеско, а дальше двинул в аренду в тульский «Арсенал» – там он провел 16 матчей. При Руе в сезоне-2021/22 Николай сразу получил игровое время: отчасти из-за того, что другого правого защитника в команде просто не было (Зобнина вернули в полузащиту, Мозеса хотели использовать выше, Ещенко уже постарел).

Так Рассказов начал сезон основным правым защитником. И в первом туре сдержал Хвичу Кварацхелия! В том матче «Спартак» проиграл (0:1), но Николай просто выключил Хвичу и ни разу не дал себя обыграть. Будущему Кварадоне в конце матча даже пришлось уйти на другой фланг.

После игры Рассказов ответил на слухи о поиске конкурента: «Понятно, непросто, когда «Спартак» ищет правого защитника. Я футболист, а что решают руководители, тренерский штаб или клуб, меня не спрашивают. Я делаю свою работу. Я вышел и отыграл: хорошо или плохо – решает тренер, от меня здесь ничего не зависит кроме игры на поле».

В следующих матчах Рассказов отыграл по 90 минут, а с «Химками» отдал ассист на Айртона – после изящной комбинации. Но дальше начались еврокубки.

Ужасы Рассказова: привозы в Лиге Европы, удаление за 18 минут и легендарное «Я никого не убивал и не предавал»

В квалификации Лиги чемпионов «Спартак» вылетел от «Бенфики» без шансов: дома проиграли 0:2, а на выезде в низком блоке обороняли ничью, и в концовке пропустили – 0:3 по сумме двух матчей.

В группе Лиги Европы посыпались ошибки Рассказова: в первом туре «Спартак» дома проиграл «Легии» (0:1), пропустив в концовке. Полузащитник Эрнест Мучи бежал по флангу с Рассказовым, но в один момент Николай посчитал, что мяч вышел за пределы поля, и остановился. Вот только мяч остался в игре, Мучи добежал до штрафной и отдал голевую.

В следующей игре – против ЦСКА в РПЛ – Рассказов вышел только на последние 4 минуты.

Второй тур Лиги Европы Николай пропустил из-за мышечной травмы – «Спартак» героически выиграл у «Наполи» 3:2.

Домашний матч против «Лестера» (3:4) – настоящий кошмар для Рассказова. Он вышел основным центральным защитником в тройке – и все пропущенные голы пришли из его зоны.

Руй Витория после матча защитил футболиста: «Я не понимаю тех, кто считает, что виноват один игрок. Это ошибка серии игроков, а не одного. Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что во всем виноват Рассказов. Говорить, что кто-то в чем-то где-то виноват, будет неправильно. Самое простое – обвинить кого-то. В раздевалке я подойду и скажу лично. И буду объяснять ошибку, а не публично обвинять футболиста».

А сам защитник выдал легендарную цитату: «Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые ». И даже закрыл комментарии в соцсетях.

После того матча Рассказов стал героем шуток и мемов, а «ВГИК» запустил ежедневную рубрику – «Сегодня Николай Рассказов никого не убил и не предал».

После «Лестера» Рассказов сыграл лишь 7 минут в еврокубках – вышел в концовке домашнего матча с «Наполи» (2:1).

Дальше защитник отыграл весь матч против «Зенита» (тот самый разгром 1:7) и потерял место в старте «Спартака». Снова отличился через месяц против «Уфы»: вышел на поле на 68-й минуте при счете 0:0, а спустя полторы минуты упустил игрока на стандарте и стал одним из виновных в пропущенном голе. На 74-й минуте Рассказов получил первую желтую, а уже на 86-й – вторую! К счастью, в той игре «Спартак» спасся на 90+5 благодаря голу Соболева.

После «Уфы» Николай глубоко сел в запас.

Рассказов и переезд в Европу – отдельная история! Три года назад был «Аугсбург», а потом всплывала «Венеция»

По информации «Спорт-Экспресса», в январе 2022-го Николай получил предложение от итальянской «Венеции». Но отказался, потому что в тот момент рассматривал более выгодные предложения из Европы! Да-да, это не шутки.

Весной того же года агент Рассказова Валериюс Мижигурскис поделился инсайдами: «Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Но обострение политической обстановки поставило на этом крест».

Это не первый интерес к Рассказову из Европы! В 2020-м Николай сам рассказывал, как происходили переговоры с «Аугсбургом»: «Мой агент летал в Германию, разговаривал. Я тогда много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Лихтштайнером они были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт, они не успели. А потом Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит».

Правда, спустя два года главный скаут немецкого клуба признался: «Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь».

Надеемся, «Аугсбург» уже сожалеет – пока Николай проводит мощнейший сезон в «Крыльях».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; East News/NATALIA KOLESNIKOVA / AFP; vk.com/fckssamara