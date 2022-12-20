Помните парня из «Тосно», который высморкался в пятитысячную купюру? Он чуть не закончил с футболом, а теперь звезда Медиалиги и забивает ЦСКА

Говорит, что никогда не вернется во Вторую лигу.

Вы точно слышали про 2Drots. Двукратные чемпионы Winline Медиалиги, Кубок России и соавторы многих рекордов.

Завтра 2Drots сыграет в своем третьем подряд финале Медиалиги. Хороший повод узнать, что за люди скрываются за раздражающими кличками.

24-летний Манна – одна из главных звезд 2Drots. Он играет в центре полузащиты: ведет игру, забивает не только в медийном футболе, но и ЦСКА. Скорее всего, вы помните его как парня из «Тосно», который высморкался в пятитысячную купюру. Да-да, это один человек.

Ниже – большое интервью Станислава Манаева (настоящее имя Манны). Из него вы узнаете:

• Почему 2Drots – это медиафутбольный «Реал»

• Кем подрабатывал Манна, чтобы выжить во Второй лиге

• Какая самая смешная реакция прилетела после той истории с купюрой (вы удивитесь!)

• И почему он не вернется во Вторую лигу

Манна учился в «Чертаново», в одной команде с Глушенковым и Ломаевым. Объясняет, чем круты академия и Ларин

– Ты воспитанник «Чертаново». Но не москвич. Расскажи, как ты попал в академию?

– Я из Новокузнецка, там играл до 11 лет. Потом появилась возможность поехать в академию «Зенита». Там я был до 14-15 лет. В тот момент меня отдали в аренду в другую питерскую команду, «Коломяги», с которой я чуть позже поехал на чемпионат России. Мы попали в одну группу с «Чертаново»: проиграли, но я неплохо проявил себя . И после турнира мне написал человек из «Чертаново» и сказал, что главный тренер хочет меня посмотреть.

Я вернулся в Питер, поменял вещи и через два часа снова поехал на вокзал. В Москве неделю просматривался, после чего меня оставили в интернате.

– В нулевых в Новокузнецке было страшно жить?

– Я не зацепил нулевые. Но не могу сказать, что в детстве мне было прямо страшно. Возможно, когда в этом живешь, просто привыкаешь и не ощущаешь какой-то жести. Но историй было много: условно, часто видели бабушек, с которых срывали сережки, у девушек крали сумки. Воровство, наркоманы, шприцы – классика, постоянно замечалось.

– Вспомни самую жуткую историю.

– Мы с друзьями гуляли. Они захотели пойти на озеро, но я отказался, потому что было лень. Потом ребята рассказали, что нашли там двух расчлененных людей.

К счастью, я этого не увидел, но, думаю, выглядело жутко.

– Тебе 24 года. Есть знакомые из твоего родного города, кто не дожил до этого возраста?

– Насколько знаю, конечно, все знакомые дожили до моего возраста. Никто не стал наркоманом, все понимали, к чему нужно было стремиться.

Но у моего отца и дяди другая ситуация. Буквально единицы из их знакомых детства остались в живых.

– У тебя остались друзья в Новокузнецке?

– Да, ребята, с которыми начинал играть в футбол, со мной на связи. Не было такого, что я уехал и сразу прекратил с ними общение.

– В «Чертаново» ты играл в одной команде с Ломаевым, Цыпченко, Глушенковым. Уже тогда понимал, что они заиграют?

– У нас достаточно хорошая команда была, мы быстро сплотились и начали показывать результат.

Уже по юношам выделялся Ломаев: его брали в сборную, всегда подмечали. Он один из первых, кто попал в команду Второй лиги. А первым был Глушенков: он перед выпуском раскрылся, показывал хорошую статистику, практически в каждой игре забивал и был лучшим бомбардиром в команде.

– С кем-то поддерживаешь связь?

– Да, можем списаться, встретиться. Компаниями собираемся, кто-то уже закончил, своими делами занимается. Из профессионального футбола с Ломаевым, Цыпченко хорошо общаемся.

– Что они думают про медийный футбол?

– Им интересно, они периодически смотрят ролики, матчи. Они молодые, им нравится. Есть друзья моего года из «Зенита», они тоже не говорят ничего плохого. Например, Никита Каккоев (полузащитник «Пари НН» – Sports.ru) часто смотрит, интересуется.

– Хоть раз общался с Лариным? Какой он в жизни?

– Он не тот человек, который держит большую дистанцию между собой и игроками. Он достаточно хорошо со всеми ладил, держал контакт, никогда не отдалялся. К Николаю Юрьевичу никогда не было претензий. Если надо было помочь, он всегда помогал.

Могу даже сказать, что для многих он стал вторым отцом. Особенно для тех, кто был в интернате. Просто хороший мужик.

– Докажи конкретным примером, что «Чертаново» в то время было топовой академией.

– Все было для молодого футболиста, который хочет развиваться. Топовые условия: питание, экипировка, выделялись деньги на бутсы, на какие-то развлечения, например, на походы в кино. Были стипендии, у некоторых даже зарплаты.

Собирались хорошие команды по каждому году. Школа всегда была на виду во всех чемпионатах, сборных.

«Вставал в 6 утра и приходил домой к часу ночи после работы». Во Второй лиге Манна получал 12 тысяч в месяц и подрабатывал таксистом, в «Тосно» – играл бесплатно

– В 2017-м ты закончил академию. Тебя не взяли в основную команду после выпуска?

– Меня взяли, я дебютировал во Второй лиге именно за «Чертаново». На последние несколько игр внесли в заявку. Но со мной не подписывали контракт, были только премиальные.

– Тогда почему ты поехал в дубль «Тосно»?

– В «Чертаново» было много народу на моей позиции, очень высокая конкуренция . Я понимал, что вряд ли буду играть. Когда появился вариант с «Тосно», я согласился не думая, потому что после выпуска необходимо получать игровую практику. Плюс Санкт-Петербург для меня родной город, мне нравилось там жить.

Руководство пообещало подтягивать в основу, если буду хорошо выступать. Насколько знаю, меня хотели заявить на финал Кубка России в 2018-м, но из-за каких-то внутренних проблем не получилось.

– В том сезоне даже в основной команде были задержки по зарплате. Молодежке вообще платили?

– Не было никаких денег: ни премиальных, ни зарплат. Только в начале сезона за первые две победы нам выплатили около 8 тысяч. Весь сезон играли бесплатно.

– А на что ты жил? Подрабатывал?

– Да, и такое было. Понятное дело, что родные иногда могли помочь. Но в основном это были подработки, например, детским тренером.

Но я подрабатывал и потом, будучи футболистом Второй лиги. Мне кажется, это нормально на начальной стадии становления футболиста.

– Самая резонансная история из твоего периода игры за «Тосно» – как ты высморкался в пятитысячную купюру.

– Меня столько раз узнавали по этой истории, что я уже привык. И со временем понял, что это часть меня. Даже, наверное, стал немного переигрывать, искать какие-то плюсы в этом.

– Насколько я понимаю, купюра была ненастоящей. Вы просто развлекались и взяли банкноту из банка приколов. Но как видео вообще попало в сеть?

– Да, купюра была ненастоящей. Мы тогда летели на сборы. У одного парня была пачка таких купюр, у второго – камера GoPro. Нам резко пришла в голову идея поснимать что-то. Начиная с аэропорта в Питере мы начали снимать видосы с этими купюрами. В общем, занимались фигней. В самолете я на видео высморкался в эту купюру. Мы прилетели в Краснодар, и мой приятель перед тренировкой выложил это к себе в инстаграм.

После тренировки мы пришли в номера и увидели, что видео каким-то образом попало в инстаграм Rich Russian Kids (1,5 миллиона подписчиков) и начало разлетаться. Даже дошло до руководства, но там меня услышали и не наказали. В руководстве понимали, что мы играем без зарплат. Поэтому штраф мне просто не по карману. Штрафовать было не на что. Сделали устное предупреждение.

– Что творилось в твоих соцсетях?

– В тот момент реакции были максимально разные. Многие писали, что я дурак и все такое. Но я еще старался отвечать на все сообщения. Некоторые после моих ответов извинялись и желали удачи в дальнейшем. Кто-то вообще писал не по теме, например, просили скинуть деньги.

– Что было самое безбашенное?

– Это я точно запомнил. Было максимально странное сообщение от девушки, она написала: «Привет. Не мог бы ты мне отправить денег, чтобы я себе увеличила грудь?» Тогда я вообще ничего не понял. Посмеялся и ничего не ответил.

– В руководстве сделали устное замечание, а как отреагировали в семье?

– Достаточно жестко. Это разлетелось настолько широко, что даже коснулось родителей на работе. Спрашивали, их ли это сын. У них была неприятная реакция. И за это, наверное, было обиднее всего. Что я их подставил.

– После «Тосно» ты варился во Второй лиге – «Салют» Белгород, «Динамо» СПб. Опиши жизнь футболиста Второй лиги.

– Все зависит от клуба. Не скажу, что я попал в плохой клуб. Да, зарплата и условия не шикарные. Но у тебя есть, где ночевать, что поесть, где тренироваться и качаться, чтобы привести себя в форму.

Жизнь футболиста Второй лиги – это тяжелая во всех смыслах работа, где мало приятных эмоций. Тяжелая как физически, так и психологически. Выезды тяжелые, условия не самые лучшие, посещаемости нет. Но когда там находишься, не обращаешь внимание на это: все мысли о том, как заиграть и уехать. Только пройдя весь этот путь, я высказываю такую точку зрения. Думаю, если бы я сейчас был там, то ответил бы по-другому.

– Я знаю, что в то время ты подрабатывал. Вспомни свою самую необычную работу.

– Да, работал таксистом, курьером. Мог ночами после игр работать в табачке, помогать другу. Когда таксовал ночью, часто попадались пьяные люди, которых приходилось будить по 10 минут. Некоторые могли заценить мой музыкальный вкус и накидывали больше чаевых. Прикольно.

Если была возможность поработать, старался максимально цепляться за это. Часто выходил в ночь. Были дни, когда вставал в 6 утра и приходил домой только к часу ночи.

– Что для тебя Вторая лига?

– Если хочешь играть в футбол, ты это терпишь. Играя во Второй лиге, ты не сможешь жить на широкую ногу, придется экономить. Например, мне в 21 год платили 12 тысяч рублей (с учетом налогов). Как можно прожить на такую зарплату? Естественно, были премиальные. Но в любом случае за месяц выходила сумма, на которую тяжело прожить. Хорошо, что я был один, без семьи.

Но если ты достаточно молодой и хочешь играть, то Вторая лига – нормальный вариант, чтобы «обрасти мясом» по-футбольному. Как я говорил, многое зависит от клуба. Есть те, где ты не задумываешься об условиях, а есть те, в которых ты просто выживаешь

Манна мечтал оказаться в 2Drots еще играя во Второй лиге: писал им в инстаграм (неудачно), а теперь считает семьей

– Как появился вариант с 2Drots?

– Я следил за медиафутболом, особенно за 2Drots. Даже когда я был во Второй лиге, на выездах смотрел их видосы, матчи на МКС. Мне было интересно, нравилась атмосфера на матчах. В какой-то момент я написал им в инстаграм: если есть возможность, хочу поприсутствовать на тренировке или сыграть. Чтобы прочувствовать атмосферу. Но мне не ответили.

Через пару недель я подрабатывал у друга и зашел разговор на эту тему. Выяснилось, что он знаком с Хулом и поможет связаться. Ближе к декабрю 2021-го мне написал Хул: позвал на тренировку, чтобы посмотреть мой уровень. Я сходил и уехал обратно в Питер. Но меня попросили быть на связи... Уже весной Хул мне написал: предложил внести внести меня в заявку на Медиалигу. Я приехал, сыграл первый матч и понял, что хочу быть в этой команде. Меня зацепила атмосфера, таких приятных эмоций я давно не испытывал. Буквально через пару недель я разорвал контракт с «Динамо» СПб и переехал в Москву.

– Какие тебе предложили условия?

– Условий никаких не было. Просто перед первой игрой Жека сказал, что есть премиальные – 15 тысяч рублей. Если честно, это даже больше, чем у меня было в «Динамо». Зарплат в то время не было.

Всегда были полные трибуны. Ты получаешь удовольствие, когда на твои игры приходит много болельщиков

Сейчас это уже в двести раз лучше, чем во Второй лиге.

– А уровень футбола?

– В первом сезоне было полегче, чем во Второй лиге. Но сейчас, уверен, Медиалига не уступает по уровню футбола.

– А к чему сложнее всего было привыкнуть?

– Со временем начала приходить популярность. В любом месте тебя могут узнать и попросить сфотографироваться. К такому тяжело привыкнуть.

– Многие говорят, что 2Drots – это семья. Ты согласен?

– Да. Думаю, из-за того, что нет спортивного давления, ответственности. Все друг друга поддерживают. Просто были моменты, когда кому-то нужна помощь, и с этим никогда нет проблем.

Отношение друг к другу далеко не такое, как в профессиональном футболе. Именно поэтому 2Drots можно назвать семьей..

– Мне кажется, что называть команду семьей – почти всегда преувеличение. Но я заметил, что вы самые нескандальные, у вас вообще нет внутренних конфликтов. Их реально нет или вы шифруетесь?

– Невозможно, чтобы их совсем не было. Если они есть, то мы их не так сильно освещаем. Но никогда не было чего-то серьезного. Недопонимания всегда возникают, это нормально. Но мы их быстро решаем через общение.

Хочу подметить еще один момент. Была ситуация, когда футболист из МФЛ (фамилию называть не буду) мог оказаться в нашей команде. Но в матчах человек вел себя немного неправильно по отношению к нам. И когда для него появился вариант попасть в 2Drots, мы всей командой отказались, объяснив, что нам было бы некомфортно присутствовать с ним в одном коллективе. Все-таки 2D – это коллектив личностей. И не каждый может войти, прочувствовать, понять всю внутреннюю кухню.

– Вы много времени проводите вместе за полем?

– Многие снимаются на каналах друг у друга, поэтому часто проводим время вместе. Плюс можем пойти покушать в одно место после тренировки. Часто играем вместе, сидим в дискорде. Нет такого, что после тренировки сразу расходимся и никто не поддерживает связь.

– По видео есть ощущение что вы все и правда дружите, но я помню, что Жека с Некитом и старше большинства, и давно уже миллионеры. Какие у них отношения с командой?

– Отношения нормальные, то есть нет дикого отличия между нами и Жекой с Некитом в плане общения. С ними можно спокойно поговорить, что-то обсудить.

Думаю, это одно из главных отличий 2Drots от других команд. У всех один вайб. В компании можно спокойно болтать, и не будет ощущения, как в профессиональном футболе, что ты общаешься с человеком, который держит клуб. Потому что Жека и Некит кайфуют вместе с нами, барьеров нет.

– Жека или Некит могут напихать игрокам?

– Такого никогда не было и не будет. Они чуть-чуть другого плана люди, которые скорее что-то обсудят в спокойном темпе.

– А какие у них отношения друг с другом? Они могут поссориться?

– Если учесть, сколько лет они общаются, по ним не скажешь, что они могут вообще поссориться.

– Как думаешь, почему именно Некит в последние полгода стал лицом 2Drots?

– Нет такого, что Некит прямо сильно выделяется. Да, Некит в каких-то моментах мелькает чаще. Но если посмотреть обзоры и матчи, то станет понятно, почему. У него есть дар, он может настроить и найти правильные слова.

Жека, может быть, чуть устал от медийности. Он более спокоен, выполняет важные дела. Думаю, у них есть договоренности, кто за что отвечает.

– Когда я смотрю матчи 2Drots против других команд, у меня ощущение, что играет «Реал» против середняка Ла Лиги. Что 2Drots – это супербренд. Ты ощущаешь это?

– Да, это видно. Реакция других команд подтверждает. Даже иногда мы сами обсуждаем это. Мы, наверное, одна из команд, которая может собраться в любой момент. Медийный «Реал Мадрид».

– Как игроки из других команд относятся к вам?

– Не знаю, есть ли у них какая-то неприязнь. В любом случае, если это не игрок «Амкала», мы ему симпатичны. Если говорить о медиафутболе – это, по сути, две команды, два гранда. Уверен, что любой игрок (опять же, не из «Амкала») следит за 2Drots и хочет попасть к нам.

И это логично. Уходить из профессионального футбола в команду, которая просто варится в Медиалиге, не выигрывает трофеи и не участвует в Кубке России мне кажется странным. Это ничем не отличается от КФК.

– В чем секрет мощи 2Drots? Почему вы все выигрываете?

– Мне кажется, это вопрос, о котором каждый задумывался. В том числе в нашей команде. Думаю, все идет от сплоченности. Плюс ты выполняешь все команды и установки, потому что хочешь здесь быть. Выходишь на матч и не можешь сыграть плохо, потому что горишь этим. У нас все голодны до побед. Даже если проигрываешь не самый важный матч, все равно ощущаешь себя так, будто проиграл все на свете. Возможно, спустя два сезона выработался менталитет чемпиона.

Именно поэтому все говорят, что мы «Реал» медиафутбола.

«Если человек придет с работы и захочет отдохнуть, он точно не включит матч Второй лиги». Манна объясняет, в чем сила медиафутбола

– В чем сила медийного футбола? Почему вас смотрят миллионы, а Вторую и Первую лигу – тысячи?

– Не каждый матч и не каждую команду смотрят миллионы.

Но мне кажется, что интересно смотреть за хорошей командой, которая показывает классный футбол. Если человек после работы захочет отдохнуть, он зайдет на ютуб. Вряд ли он включит матч Второй лиги, где пустые трибуны, две команды рубятся за премиальные в 10-15 тысяч рублей, а после их ждет многочасовая поездка домой на автобусе.

Я не говорю о том, что у нас в МФЛ в каждом матче играют «Барселона» и «Ман Сити». Но все равно подкупает, когда по картинке видно, что это футбол.

– В общем, у профессионального футболка плохая упаковка.

– Да. Когда я только перешел в медийный футбол, то не сразу это ощутил. В 2022-м Медиалига только зарождалась. Через 3-4 месяца я почувствовал разницу: трибуны, болельщики, освещение. Приходило много народу. МФЛ показывала игры настолько сильнее, чем Вторая лига, что я начал понимать, зачем вообще играют в футбол.

Всегда были полные трибуны. Ты получаешь удовольствие, когда на твои игры приходит много болельщиков

Сейчас это уже в двести раз лучше, чем во Второй лиге.

– А уровень футбола?

– В первом сезоне было полегче, чем во Второй лиге. Но сейчас, уверен, Медиалига не уступает по уровню футбола.

– Ты еще недавно играл во Второй лиге. В 2Drots есть пацаны, которые тоже недавно были в профессиональном футболе. Как считаешь, это честно?

– Здесь тоже присутствует некое различие.

Я приходил в неизвестность, потому что не было информации о том что это и куда будет развиваться. Я шел лишь потому, что люблю эту эмблему и хочу быть с ребятами. И привлекала Медиалиги, было интересно поучаствовать. Ребята, пришедшие в Медиалигу к первому сезону, разрывали отношения с профессиональным футболом чтобы развиваться медийно.

Сейчас все по-другому. Есть понимание, например, о призовом фонде Медиалиги. Или о том, что тебе готовы платить большие деньги, если есть профессиональное прошлое. Мне кажется, это не тот вектор развития медиафутбола. В любом случае, ограничения должны быть. Да, у меня тоже было футбольное прошлое, но я приходил разрывая отношения с профессиональным футболом.

– Ты говоришь про медийное развитие. У тебя есть желание завести канал на ютубе, придумать свой формат?

– Есть мысли, пути развития, которые я пока не освещаю. В любом случае, у меня это будет. Просто я считаю, нужно заводить канал с четким пониманием что делать. Если заниматься, то исключительно от того, что мне это нравится.

Есть люди, которые сразу заявляют, что просто любят играть в футбол и не собираются развиваться в медиа. Я не из таких. Рассматриваю. Думаю, для всего есть свое время.

Манна кайфует от медиафутбола (теперь его даже узнают на улицах) и говорит, что никогда не вернется во Вторую лигу

– Как изменилась твоя жизнь после перехода в медийный футбол?

– Кардинально. Наверное, просто стало легче жить. Я не стал забивать голову, что мне дальше делать по жизни. Как будто стал получать удовольствие.

– Ты стал богаче?

– Логично, что финансовая точка зрения сильно улучшилась. В профессиональном футболе бывают периоды, когда ждешь зарплату по 2-3 месяца. А здесь есть шоу, программы, съемки, на которых можно параллельно зарабатывать деньги. Да, стал побогаче, чем до 2Drots.

– Давай так: можно играть в 2Drots и ощущать себя комфортно в Москве?

– Думаю, да. Конечно, у всех разный комфорт. Но если просто снимать жилье и покупать еду, то да.

Но у нас не самые высокие зарплаты. Если сравнить со всеми командами МФЛ, мы где-то в середине. Да, у нас не мизерные зарплаты и условия. Но не космос.

– Ты почувствовал, что медийный футбол сделал тебя популярнее?

– Да, конечно. Если ты приходишь в команду, где есть болельщики, и в турнир, где все подсвечивается, это рано или поздно придет. И мои соцсети говорят о том, что я стал популярнее.

– Тебя начали узнавать на улице?

– Узнаваемость просто пришла со временем. Где-то через полгода в 2Drots я начал это ощущать. Это сильно радовало, удивляло. Сейчас, когда пришла достаточно большая аудитория, часто узнают. Очевидно, это небо и земля по сравнению с той же Второй лигой. Ты понимаешь, что не просто так занимаешься футболом. Чувствуешь ответственность за людей младшего возраста, потому что показываешь им пример. Для кого-то ты даже идол. Неописуемые эмоции.

– Как реагируешь?

– Мне приятно. Всегда фотографируюсь, общаюсь.

– Ты звезда в родном городе?

– Звезда – слишком громко звучит, думаю. У нас небольшой город, не так хорошо развит футбол. Но, в принципе, узнаваем, да.

– Насколько я знаю, твоя семья следит за 2Drots. Что они думают о медийном футболе?

– Может быть, они считают, что это круто, что у меня здесь все получилось. Но для них как будто бы нет разницы между медийным футболом и профессиональным.

– Ты согласен, что сейчас Манна – один из лучших полузащитников всего медиафутбола?

– Я не люблю себя оценивать. Поэтому больше наблюдаю за мнениями со стороны публики. Если они так считают, мне приятно.

– А кто на твой взгляд лучше тебя?

– Могу сказать, с кем бы я хотел сыграть. С Бирюком (хавбек Кирилл Бирюков, 3 гола и 3 ассиста в МФЛ-3 – Sports.ru). Вот с ним мне интересно разделить одну позицию.

А так, я не особо слежу за игроками, не разбираю потенциальных конкурентов и не люблю оценивать свою игру.

– Вы становитесь гегемоном медиафутбола. А куда идти лидерам 2Drots, которые хотят сменить обстановку?

– Если у них есть желание вернуться в профессиональный футбол, то можно искать варианты там. Но, мне кажется, чтобы сменить обстановку, должна быть веская причина. Из 2Drots вряд ли захочешь уходить.

– Ты в восторге от 2Drots. А есть ли медийный клуб, в который ты в теории можешь перейти?

– Сложный вопрос. Думаю, надо отталкиваться от конкретных предложений.

– А за каким клубом тебе интересно следить сейчас?

– Если честно, ни за кем сейчас не слежу. Очень редко могу посмотреть видео, и то – которые в рекомендациях. Мало клубов, которые развиваются и могут заинтересовать своим продакшном. Но наглядный пример – «Десятка». Они показали, как нужно заходить в Медиалигу.

– Сычев может перейти в «Родину», Фартуна уже в «КАМАЗе». Ты не хочешь вернуться в профессиональный футбол? В Первую лигу, например.

– Во Вторую лигу я точно не буду возвращаться. Если команда из Первой лиги проявит интерес, то можно пообщаться, рассмотреть. Но во Вторую лигу ни в коем случае.

– А до этого не прилетали предложения? Может, после победы над ЦСКА или в МФЛ?

– Нет. За все время, что я в медиафутболе, мне не делали ни одного предложения. Даже вторые люди не выходили никогда.

– Твои успехи вдохновляют молодых парней стремиться в Медиалигу? Как считаешь, сейчас парни из «Чертаново» мечтают стать Пиняевым или Манной?

– Думаю, все равно молодые пацаны хотят больше в профессиональный футбол, а не в медийный. У них есть для этого все шансы. Мне кажется, в МФЛ всегда можно попасть, даже если не получится с профессиональной карьерой.

– Чем бы ты занимался, если не 2Drots? Играл бы дальше во Второй лиге?

– Во Второй лиге у меня даже возникали мысли закончить. Я понимал, что тогда жизнь может поменяться кардинально. Я был готов к переменам. Хотя четких планов и понимания что делать не было.

Наверное занимался бы саморазвитием, поиском себя. Начинал бы жизнь с чистого листа.

– На этой неделе 2Drots играет в финале Медиалиги. Что сделаешь после победы?

– Это будет очень громко для медиафутбола. Даже не знаю, что я сделаю. Но думаю, это будет интересным началом чего-то нового.

Фото: VK/media.football.league; Instagram/twodrots.team, maestanii, fcsalyut, fctosno