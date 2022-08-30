Куртуа тащит в ЛЧ, Пашалич нашел себя после аренд. Где сейчас те, кто перешел в «Челси» в возрасте Захаряна?

Один – вообще в бразильской Серии Б.

Самая обсуждаемая новость последних дней – возможный переход Арсена Захаряна в «Челси». Ситуация сложная, но до развязки осталось совсем недолго – трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября. А пока ждем, можно обсудить других игроков, которые приезжали в «Челси» в молодом возрасте.

Лондонцы нередко закупают игроков на перспективу и отправляют в аренды набираться опыта. В это окно «Челси» уже купил 18-летнего кипера Слонину (остался в МЛС до января), 19-летнего Казадеи и 18-летнего Чуквуэмеку.

Что становится с такими звездами?

Де Брюйне с Салахом разрывают АПЛ, Оскар уехал в Китай за зарплатой в 24 млн евро в год, Эден Азар ищет себя в «Реале». Все они были старше 20 лет, когда приезжали в Лондон. А что с теми, кто младше?

Мы посчитали всех молодых новичков «Челси» в возрасте Захаряна (до 19 лет включительно) с сезона-2011/12 – таких 16 человек. Как у всех сложилась карьера? Далеко не все заиграли на топовом уровне.

Ждем Захаряна?

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru; fcdm.ru