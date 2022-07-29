Черников – русский Серхио Рамос. Никто в Европе не получает карточки так часто

Уже занимается расслабляющей йогой.

Одним из хайлайтов матча «Краснодар» – «Спартак» стало удаление Александра Черникова на 37-й минуте. Он зацепился с Мозесом и заехал нигерийцу рукой по шее – судья Левников сразу показал красную и даже не смотрел повторы. «Спартак» воспользовался большинством и выиграл 4:1.

Главный тренер Александр Сторожук сказал после матча:

«До удаления превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Даже пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы на победу.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение».

22-летний Черников в прошлом сезоне получил 11 желтых и 3 красных в РПЛ – больше всех в сезоне. За свою карьеру он заработал уже 53 карточки за 125 игр – почти каждая вторая игра с желтой.

Статистика за сезон-2021/22 – 14 карточек за 23 игры (в среднем 0,6 карточки за матч). За последние 10 лет в РПЛ только у Вернблума было больше – 15 карточек в сезоне-2015/16. Правда, Вернблуму для этого понадобилось 27 матчей.

Черников – самый агрессивный в Европе. Даже у праймового Рамоса было меньше карточек

Для сравнения взяли рекордсменов по карточкам в последнем сезоне в топ-5 лигах и их процент карточек в среднем за матч.

・Черников – единственный, у кого 3 красные за сезон;

・Почти все игроки – из центра поля, только Альдерете с Манчини чаще играют центральным защитником (Черников опорник);

・В АПЛ сразу четверо получили по 11 карточек, но только у Джаки есть красная;

・Больше, чем у Черникова, только у Альдерете. Последний сезон он провел в «Валенсии» – у него 15 желтых карточек за 29 матчей;

・Черников – самый агрессивный по проценту карточек. У него в среднем 0,6 карточки за матч (такого показателя нет ни у одного игрока в топ-10 лигах Европы).

Даже Серхио Рамос – главный нарушитель мирового футбола – получал меньше карточек. Самый результативный сезон Рамоса в Ла Лиге – это 2006/07, тогда он заработал 15 карточек (1 красная) за 33 игры. Еще раз: у Черникова 14 карточек (3 красных) за 23 матча.

Александр в эфире «Коммент.Шоу» сказал, что работает над собой. И уже занимается йогой:

«У меня были мысли насчет психолога, конечно, я разговаривал с агентом. Но у меня немного другой метод: я сейчас начал заниматься йогой. Может, этого еще не видно, но я чувствую, что у меня прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я прибавил в этом.

Я начал заниматься перед отпуском, во время отпуска практически не занимался, не было времени. Сейчас сезон возобновился, есть больше времени на это. Раз в неделю я занимаюсь стабильно. Я чувствую, что мне это помогает».

Помогает ли, посмотрим в этом сезоне. Сколько еще ждем карточек от Черникова?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив