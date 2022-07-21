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Фомин – новый капитан «Динамо». А как у других? 22-летний Глебов в «Ростове» и вечный Акинфеев

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Капитаны РПЛ все моложе.

Матч «Динамо» и «Ростова» запомнился не только выступлением Slava Marlow и голом Николая Комличенко, который замкнул передачу Даниила Уткина и стал игроком матча.

В этой игре с капитанской повязкой вышел Даниил Фомин. Еще в межсезонье главный тренер Славиша Йоканович объявил, что полузащитник будет капитаном в новом сезоне. 

«Я удивился, но уважаю любое решение тренера», – сказал Антон Шунин, который капитанил в «Динамо» последние несколько лет, но начал терять место в старте (хотя в первом туре вышел в основе).

25-летний Фомин стал одним из самых молодых капитанов в РПЛ.

• С капитаном на новый сезон неясно только в Грозном: после конфликта Семенова и Талалаева повязку должен был носить Бериша, но Семенов остался капитаном в контрольных матчах в межсезонье и в первом туре. А Джанаев проиграл конкуренцию и остался в запасе.

• Капитаны поменялись в «Динамо», «Локомотиве» (теперь – Баринов), «Урале» (Бикфалви вместо Кулакова) и, возможно, «Ахмате».

• Самый возрастной – 36-летний Акинфеев. На опыте!

• Из ФНЛ в РПЛ «Факел» выводил 33-летний Неманья Пейчинович (тот самый легендарный, играл под десятым номером). Летом он уехал в Сербию, а в Воронеже повязку примерил 30-летний Руслан Магаль.

Помимо него, в РПЛ поднялись 33-летние Андрей Малых («Оренбург») и Артем Самсонов («Торпедо») – ветераны, которые уже несколько лет капитанят в своих клубах.

А вот как было в двух прошлых сезонах. Спойлер: капитаны становятся чуть моложе.

• В сезоне-2021/22 было аж 4 капитана до 25 лет. Кстати, сразу столько же и 35-летних.

• Тогда еще 21-летний Глебов был самым молодым кэпом. Окончательно к нему перешла повязка после вылета из Кубка и мощного диалога с болельщиками.

• В «Краснодаре» после Мартыновича повязку отдали Матвею Сафонову. Кипер сборной – тоже один из самых молодых капитанов в лиге.

• Дзюба потерял повязку после того видео, но из-за травм Ловрена все равно был больше 10 матчей капитаном.

• В Туле выбрали капитаном Смольникова в концовке сезона, но Игорь ушел из команды после вылета в ФНЛ.

• После сезона в РПЛ ушли еще два капитана – 35-летний Йокич не стал продлевать контракт с «Уфой», а Кулаков весной приостановил контракт и уехал к семье.

Теперь сезон-2020/21:

• В сезоне-2020/21 самый высокий средний возраст за последние три года.

• Самый молодой капитан того сезона – 23-летний Уремович, который недавно ушел в «Герту».  Самый возрастной – без конкуренции 39-летний Рыжиков из измученного «Тамбова». Сейчас он помогает Талалаеву в штабе «Ахмата».

• В «Ростове» было сразу два капитана – Еременко и Осипенко провели по 10 матчей с повязкой. В начале сезона капитаном был Попов, но он разругался с Карпиным. Потом несколько игр с повязкой провел Ионов – и ушел в «Краснодар». А зимой уехал и Еременко – повязка перешла к Осипенко.

• В «Роторе» капитанили Байрыев и Алейник. Первый провел последний сезон в «Кубани», второй – в «Балтике».

Каких изменений ждем по ходу нынешнего сезона?

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Фото: fcdm.ru; premierliga.ru

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