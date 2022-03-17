«Человек-ребенок счастлив»: Эмоции Анны Вяхиревой от первого возвращения на площадку после Токио-2020

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15 марта — по-настоящему яркое число в календаре «Ростов-Дона». Несмотря на поражение команды в матче против ЦСКА в чемпионате России, на площадку после полугодовой паузы в игровой карьере вернулась Анна Вяхирева . И не просто вернулась, а ворвалась, сметая все и всех на своем пути.

«Будто и не уходила», — скажут напарницы. Да и Аня ответит похоже:

— Наверное, так и было. Очень соскучилась по гандболу, по площадке, по эмоциям. Приятно слышать, что девчонки так говорят. Для меня это возвращение было красочным. К концу первой части моей карьеры все было в серых красках, а сейчас все вернулось. Я на это надеюсь (улыбается).

К тренировкам правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России вернулась 2 месяца назад, однако по иронии судьбы Аня сразу же слегла с “короной”, а после перестаралась и надорвала мышцу на ноге. Возвращение откладывалось… Знаки?

— Возможно, это давало мне какую-то отсрочку, чтобы я начала еще сильнее скучать. А я начала, – вспоминает Аня.

Накануне матча с ЦСКА стало известно: Анна Вяхирева сыграет с московским клубом. Однако никто не ожидал увидеть гандболистку уже в стартовом составе. Вот такой подарок на свой день рождения себе и болельщикам преподнесла Аня.

— Я кайфанула. Кайфанула сильно, хоть и много чего растеряла. Все-таки мышечный корсет немного ушел, но голова соображала. Скажу так. На ментальном уровне навыков не растеряла, но мое тело не успевает до сих пор. Поэтому иногда это может выглядеть смешно. Но думаю, что это дело пары недель. Есть куда расти. Как у покемона — еще только начальная форма.

Помните слезы Ани после поражения в финале Олимпиады в Токио?

Теперь взгляните на ее счастливые глаза.

«Человек-ребенок счастлив», — так сказала Аня.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов