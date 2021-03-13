Сочи – лучший вариант увидеть «Формулу-1» в 2021-м. Билеты на гонки и отель могут обойтись всего в 8600 рублей

Гоночные болельщики могут не волноваться: новый сезон «Формулы-1» вряд ли отменят, отложат или урежут в точности как предыдущий. Благодаря скомканному и хаотичному 2020-му команды и серия обкатала системы тестирования и перемещения по миру, а основная часть Гран-при начнется с апреля и мая. Также основная часть стран-хозяев этапов наращивает темпы вакцинации – в общем, без гонок мы не останемся.

К примеру, в Монако уже стартовал процесс возведения трассы для местного заезда – а именно отмену легендарного Гран-при на Лазурном берегу воспринимали как главный символ катастрофы сезона-2020 (после безраздельного доминирования «Мерседесов», конечно).

Вот только не все автодромы смогут принять всех желающих: кое-где продажа билетов зрителям до сих пор не начата, в Монте-Карло выбросили только по 500 билетов на каждую трибуну (к слову, половина уже раскуплена).

«Сегодня наша цель та же – провести 23 Гран-при, – подчеркнул новый босс «Ф-1» Стефано Доменикали. – Я говорю это даже в условиях меняющейся ситуации. Но до лета будет тяжело пустить зрителей на трибуны».

Пока из весенне-летнего блока всерьез гонку с болельщиками надеется провести лишь Великобритания – один из мировых лидеров по темпам вакцинации.

Остальные пока отмалчиваются или предпочитают никого не обнадеживать, а директор серии по промо гонок Хлоя Таргетт-Адамс ожидает более-менее нормальную посещаемость только в третьем или четвертом квартале. В прошлом году более-менее заполненными оказались трибуны только в Сочи и португальском Портимане: туда пустили по 30 тысяч фанатов, и то оба этапа состоялись в самом конце затишья – сентябре-октябре. Так что если у вас на руках билеты на Гран-при из первой дюжины – есть риск так и не использовать их до самого 2022-го, а концовка сезона почти целиком пройдет в отдаленных регионах.

Где же тогда выгоднее посмотреть любимую «Формулу-1» в этом году? Похоже, лучший вариант – Гран-при России, который пройдет 23-26 сентября.

Гонка на «Сочи Автодроме» и до пандемии попала в топ самых доступных. А в 2021-м у нее нет конкурентов

По результатам самого успешного для туристической области (и «Формулы-1» в том числе – и по билетной выручке, и по общей посещаемости) 2019-го британское издание WTF1 подсчитало минимальную стоимость посещения всего сезона: Россия попала в топ-3 по доступности билетов – дешевле были только гонки в Китае (вылетела из календаря на 2021-й) и Японии (не попала в календарь-2020, отменила Олимпиаду и пока не видит даты снятия ограничений на перемещения).

Также в топ-3 Россия оказалась и по расчетам затрат на проживание: проиграла лишь все тому же Китаю и Бразилии. Правда, тогда ночь в Шанхае оценили в 88 долларов, в Сан-Паулу – примерно в 100, а в Сочи – в районе 120 долларов. С тех пор, конечно, цены изменились, особенно из-за падения курса рубля, так что наш Гран-при точно поднялся повыше в перечне самых доступных с точки зрения затрат поездок.

Все факторы вместе формируют для этапа на Черном море отличный образ недорогой возможности побывать «Формуле-1»: все-таки перелеты в страны вроде Бразилии или Мексики в нынешней ситуации обойдутся в зверские суммы (без полной уверенности в итоговом попадании на территорию стран назначения).

Россия же оказалась одной из немногих стран, пустивших на трибуны в 2020-м, – и история вполне повторяется и в 2021-м. Из других стран более-менее близкого зарубежья (куда можно долететь без трат в тысячи долларов) у нас самые мягкие ограничения и доступные цены на авиаперелеты – скажем, из Москвы можно добраться в Сочи за 3500 рублей, из Санкт-Петербурга и Казани – за 5100, из Новосибирска – за 6600 (приведены цены на прямые рейсы «Победы» без багажа на конец сентября в момент написания текста).

У Гран-при России простая билетная программа: от 4500 рублей за билет. Можно даже сразу приобрести и проживание в отеле

Цены на билеты на «Сочи Автодром» могут быть даже ниже, чем на внутренние перелеты: зона свободного размещения (без фиксированных мест) у Ледового Дворца обойдется сейчас в 4500 рублей сразу на три дня. Да, там нет сидений, зато можно прийти пораньше и устроиться поудобнее – так вы увидите машины максимально близко (подобраться к ним еще теснее можно будет только при визите на пит-лейн). При этом зрители, попавшие на места с ограниченным просмотром, в любом случае смогут увидеть лучшие моменты гонки на специально установленном большом экране. Для гарантии хорошего и более комфортного обзора лучше купить билет с местом на трибуне – они стартуют сейчас с 7500 рублей.

Если не хотите мучиться со съемным жильем и потом искать транспорт до автодрома, можно выбрать пакетное предложение от промоутера «билет+отель», которое решит вообще все вопросы.

Если хотите жить в горах – три ночи в трехзвездочном отеле на «Розе Хутор» + билеты на все дни + трансфер от отеля (ноль шансов заблудиться и не успеть) – от 8600 рублей

Если хотите устроиться на побережье – три ночи в «Гамма Сириус» + билеты на все дни будут стоить от 9200 рублей

Все – на расстоянии двух кликов.

Внимание: цены действительны до 30 апреля, с 1 мая они повысятся, так что в интересах экономии стоит поторопиться.

В Сочи есть чем заняться и помимо похода на гонки. Там море, горы, еда и музыка

Также важно помнить, что «Сочи Автодром» расположен в Олимпийском парке – там можно погулять среди спортивных объектов и зайти в парк науки и искусств с экспозицией космической техники.

Также совсем рядом – «Сочи Парк» с десятками аттракционов. И граница с Абхазией – при желании можно завернуть еще и за шашлыками с хачапури.

Но и внутри самого автодрома хватит активностей на весь уик-энд: речь о музее автоспорта и живой музыке. В прошлом году, например, выступали Земфира, Therr Maitz (Антон Беляев) и Tesla Boy.

А еще есть специальное предложение для болельщиков «Ред Булл»: размещение в фан-секторе прямо напротив боксов команды. За 19 тысяч рублей можно будет наблюдать за работой механиков и инженеров самой быстрой бригады пит-стопов в истории «Формулы-1». Церемониальные процессы перед стартом Гран-при – как раз то самое красочное представление, которое обычно по телевизору не показывают (к тому же его не особо видно из-за пределов главной трибуны).

Но, с другой стороны, покупка билета на другую трибуну дает неиллюзорный шанс попасть в мемы. Все-таки самый известный болельщик последних лет – именно из России, у нас даже было с ним интервью.

В общем, отличный вариант для фанатов, просидевших взаперти или в самоизоляции целый год. Успейте купить билеты до повышения цен – и отправляйтесь в Сочи.

Фото: twitter.com/ACM_Media; РИА Новости/Алексей Куденко; globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Global Look Press; Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson