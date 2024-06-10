Болельщик «Мадрида» выделил две клубные эры. Перес уже превзошел Бернабеу и уйдет в отрыв

Болельщик «Мадрида» под ником 77SidVid77 на Reddit составил удобный график, на котором можно отследить исторический прогресс команды с точки зрения завоеванных трофеев.

Ему удалось выделить две президентские эры (Сантьяго Бернабеу и Флорентино Переса), а также три игровые (Альфредо Ди Стефано, Эмилио Бутрагеньо и Криштиану Роналду). Уже сейчас можно сказать, что при Флорентино Пересе «Мадрид» за меньший отрезок завоевал больше трофеев (Лига чемпионов выведена отдельно), чем во время правления Сантьяго Бернабеу − 35 трофеев и 7 побед в Лиге чемпионов при первом и 32 трофея и 6 побед в Лиге чемпионов у второго.

В число титулов входят − Ла Лига, Кубок Испании, Кубок испанской лиги, Суперкубок Испании, Кубок Эвы Дуарте, Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, Латинский кубок, Клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок и Иберо-Американский кубок.

Кроме этого, в каждой президентской эре были отрезки, в которых выделялись конкретные игроки. При Бернабеу восемнадцать побед числится на счету форварда Альфредо Ди Стефано, а у Переса есть свой герой − Криштиану Роналду и его пятнадцать викторий. Между двумя эпохами оказался форвард Эмилио Бутрагеньо, взявший с «Мадридом» шестнадцать трофеев.

Нельзя не отметить, что при Сантьяго Бернабеу «королевский клуб» пять раз подряд брал главный еврокубок, тогда как при Фло Пересе − трижды. Именно с приходом последнего команда наконец вновь почувствовала вкус победы в Лиге чемпионов.