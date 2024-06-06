В музее «Реала» выставили автомобиль Сантьяго Бернабеу - да-да, того самого, в честь которого назвали стадион

Моррис Оксфорд 1961-го года выпуска.

Сантьяго Бернабеу оказался в «Реале» в далеком 1909 году еще будучи 14-летним юношей. С 1912 года он начал выступать в составе первой команды, а за всего 15 лет в клубе Бернабеу сыграл 54 матча, в которых забил 46 голов.

Сразу после окончания карьеры Сантьяго поработал несколько лет тренером в «Реале», а в 1943 избрался на пост президента клуба, это место он занимал долгие 35 лет.

Именно при Бернабеу был заложен знаменитый стадион - всего через год после того, как он занял кресло президента.

В музее «Реала» в Мадриде выставлен автомобиль легендарного президента - это Моррис Оксфорд 1961 года выпуска, от 0 до 100 он разгонялся за достойные для тех времен 25 секунд.