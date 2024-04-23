Рюдигер - душа раздевалки «Реала» перед класико напала на полицейского, а после устроил в раздевалке настоящее шоу

Немец дает огня.

Рюдигер перед началом класико решил разыграть полицейского, охранявшего раздевалку «Реала». Игрок выскочил на него и попытался напугать. Сотрудник отреагировал на это улыбкой.

После матча Рюдигер подарил ему игровую футболку. Затем в социальных сетях подразделения полиции была опубликована фотография сотрудника с футболкой и подписью: «Не всех можно напугать».

«Реал» победил «Барселону» дома со счетом 3:2 и оторвался от каталонцев на 11 очков. После матча Рюдигер во всю зажигал в раздевалке - забавно вытанцовывал...

... и строил страшные рожицы на общем фото.