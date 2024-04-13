Красивый гол Тчуамени принес «Мадриду» победу. Французу стоя аплодировал юный фанат «Мальорки»

Дальний удар и гол Орельена Тчуамени оказался единственным и решающим в матче «Мальорки» и «Мадрида». Француз удачно и беспрепятственно приложился к мячу и не оставил шансов Райковичу.

Тчуамени ударил сильно и точно в правый верхний для себя угол, а вратарь даже не сразу понял, что произошло.

Когда Тчуамени направился к боковой линии, чтобы отпраздновать гол, в центре внимания оказался юный болельщик «Мальорки». Мальчик поднялся на ноги и аплодировал невероятному голу соперника.

Мы все в тот момент почувствовали желание сделать то же самое, не так ли?