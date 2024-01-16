Настоящие кореша: Винисиус и Беллингем не забывают веселиться даже на тренировках

Зажигательный танец прямо на поле.

В «Реале» явно царит хорошее настроение - недавно команда продлила серию без поражений до 21 матча.

В минувший уикенд команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале Суперкубка Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге. С тех пор во всех турнирах у них 18 побед и 3 ничьих.

В следующем матче «Реал» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании – это произойдет 18 января. А пока команда активно занимается тренировочным процессом, но хорошее настроение никто не скрывает.