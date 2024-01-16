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Настоящие кореша: Винисиус и Беллингем не забывают веселиться даже на тренировках

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Зажигательный танец прямо на поле.

В «Реале» явно царит хорошее настроение - недавно команда продлила серию без поражений до 21 матча.

В минувший уикенд команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале Суперкубка Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге. С тех пор во всех турнирах у них 18 побед и 3 ничьих.

В следующем матче «Реал» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании – это произойдет 18 января. А пока команда активно занимается тренировочным процессом, но хорошее настроение никто не скрывает.

3 комментария
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Атмосфера в команде- это пожалуй самое важное для Мадрида было всегда. Карло идеальный тренер в этом плане, он прекрасно ладит со всеми игроками, сам подшучивает.
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Жаль видео уж очень короткое, я бы с удовольствием продолжил просмотр...
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Он сам играл на высоком уровне, про Канчелотти! Профи!!!
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