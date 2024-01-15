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В разгар финала Суперкубка Испании Винисиус жестами напомнил скамейке «Барсы» о счете на табло🔥

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Винисиус стал главным героем финала Суперкубка Испании, сделав хет-трик в ворота «Барселоны». Еще одним голом в составе «сливочных» отметился Брим Диас, а за «сине-гранатовых» забил Роберт Левандовски.

В разгар матча бразилец, вероятно, уловил какие-то резкие замечания в свой адрес и оперативно отреагировал, напомнив каталонцам о том, что счет игры 4:1.

Винисиус недавно вернулся на поел после травмы бедра и не мог сделать этого лучше. На счету 23-летнего футболиста девять голов и четыре результативные передачи в 16 играх за клуб в этом сезоне.

5 комментариев
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Не Диас , а Родриго 🤦
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Бразильцы в этом матче были очень хороши, конечно иногда пижонили, могли делать счет гораздо крупнее, но в целом отличный результат.
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Автор явно не смотрел матч, а то не перепутал бы Родриго с Диасом.
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Не на поел, а на поле
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по факту показал) день РМ был, нет смысла было тявкать Барсе.
а Родриго кстати после люлей от Анчелотти по другому заиграл совсем)
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