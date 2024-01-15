В разгар финала Суперкубка Испании Винисиус жестами напомнил скамейке «Барсы» о счете на табло🔥

Винисиус стал главным героем финала Суперкубка Испании, сделав хет-трик в ворота «Барселоны». Еще одним голом в составе «сливочных» отметился Брим Диас, а за «сине-гранатовых» забил Роберт Левандовски.

В разгар матча бразилец, вероятно, уловил какие-то резкие замечания в свой адрес и оперативно отреагировал, напомнив каталонцам о том, что счет игры 4:1.

Винисиус недавно вернулся на поел после травмы бедра и не мог сделать этого лучше. На счету 23-летнего футболиста девять голов и четыре результативные передачи в 16 играх за клуб в этом сезоне.