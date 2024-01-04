В заявку «Мадрида» на матч с «Арандиной» попали пять игроков академии. Арда Гюлер тоже в списке

В 1/16 Кубка Испании «Мадрид» сыграет с «Арандиной». Команда из четвертого дивизиона очень ждала встречи с «королевским клубом». Капитан «Арандины», Хорхе Гонсалес, рассказал, что клуб выслал «Реалу» список футболок, которые хотят получить игроки.

Анчелотти уже определился с футболистами, которые отправятся в Аранда-де-Дуэро на кубковую встречу.

В заявку «сливочных» попали пять футболистов академии: Альваро Каррильо, Винисиус Тобиас, Нико Пас, Марио Мартин и Альваро Родригес.

Из игроков основы в Мадриде останутся Тибо Куртуа, Эдер Милиато, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Зато в заявку попал Арда Гюлер. На предматчевой пресс-конференции Анчелотти заявил, что турок может дебютировать в кубковой встрече. Матч назначен на 6 января.

Как думаете, кто из представителей академии сыграет с «Арандиной»?