Анчелотти похвалил игрока, который удачно воспользовался кризисом травм в «Реале»

«Рюдигер воспользовался травмами центральных защитников, что сделало его важным», – сказал Карло Анчелотти о своем единственном свободном центральном защитнике.

«Рюдигер демонстрирует очень высокий уровень в плане постоянства. Он всегда сосредоточен и готов. Он надежный игрок на задней линии, и у него все получается очень хорошо, лучше всех», – добавил итальянец.

На данный момент у Рюдигера нет замены в «Реале», поскольку все остальные центральные защитники либо травмированы, либо отстранены.

Рюдигер сыграл во всех матчах «Реала» в этом сезоне, за исключением игры против «Валенсии», на которую он был дисквалифицирован.