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😆 «Тчуаменинга». Анчелотти «сломался» во время пресс-конференции и рассмешил зал

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Карло Анчелотти знатно повеселился на последней пресс-конференции. Правда, сам того не желая.

Итальянский специалист рассказывал о состоянии травмированных футболистов, но в один момент уморительно оговорился: «Тчуаменинга».

Не трудно догадаться, что речь шла либо об Орельене Тчуамени, либо об Эдуардо Камавинга.

Анчелотти сильно рассмеялся и закрыл лицо руками.

💭 «Спад «Реала» настолько велик, что Карло пришлось придумать нового игрока. Надеюсь, Тчуаменинга будет хорош».

💭 : «Кризис травм добрался и до Карло Анчелотти, кажется 😅».

💭 : «Невозможно не любить Карлетто».

2 комментария
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прикольно)))
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Если бы этот игрок существовал и взял все лучшее от обоих игроков,то это был просто монстр на поле!😂😂😂
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