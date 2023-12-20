😆 «Тчуаменинга». Анчелотти «сломался» во время пресс-конференции и рассмешил зал

Карло Анчелотти знатно повеселился на последней пресс-конференции. Правда, сам того не желая.

Итальянский специалист рассказывал о состоянии травмированных футболистов, но в один момент уморительно оговорился: «Тчуаменинга».

Не трудно догадаться, что речь шла либо об Орельене Тчуамени, либо об Эдуардо Камавинга.

Анчелотти сильно рассмеялся и закрыл лицо руками.

💭 «Спад «Реала» настолько велик, что Карло пришлось придумать нового игрока. Надеюсь, Тчуаменинга будет хорош».

💭 : «Кризис травм добрался и до Карло Анчелотти, кажется 😅».

💭 : «Невозможно не любить Карлетто».