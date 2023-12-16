«Мадрид» готов попрощаться с Модричем. Но Анчелотти не хочет отпускать Луку раньше времени

Лука Модрич проживает последние месяцы в качестве игрока «Реала», утверждает испанское издание Sport. По данным журналистов, хорват сомневался в целесообразности летнего продления контракта, но все же решил остаться в «королевском клубе» еще на сезон.

Лука потерял статус основного. В Ла Лиге он ни в одном матче не провел на поле все 90 минут. В Лиге чемпионов полузащитник отыграл две полноценные встречи: против «Браги» и «Униона».

Как пишет Sport, «Мадрид» уже начинает строить планы на следующий сезон, Модрич в них не входит. Клуб осознает, что потеряет легенду, но видит это как естественную часть цикла, который продлился даже дольше, чем ожидалось.

При этом Лука отправится со сборной на летнее Евро. Хорват считает, что все еще способен играть на высоком уровне, утверждает Sport. Вопрос лишь в том, останется ли он в Европе или примет предложение из менее статусного чемпионата. Агент игрока сообщал об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии.

При этом Анчелотти надеется, что Модрич не уйдет в январе и останется в команде до конца сезона, отмечает Sport. Хорват очень выручил тренера на фоне травм Тчуамени и Камавинга. Анчелотти понимает, что столь опытный футболист может сыграть важную роль в ключевом отрезке сезона.

Действующее соглашение Модрича с «королевским клубом» рассчитано до лета 2024 года.

Как думаете, «Мадриду» пора попрощаться с легендой?