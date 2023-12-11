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Матч с «Реалом» – событие для скромной «Арандины»: реакция игроков на жеребьевку Кубка Короля завирусилась в сети🎥

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«Реал Мадрид» начнет борьбу в Кубке Короля с 1/16 финала, где будет противостоять «Арандине».

«Арандина» — испанский футбольный клуб из города Аранда-де-Дуэро, выступающий в Сегунде В.  Клуб основан в 1987 году, домашние матчи проводит на стадионе «Эль-Монтесильо», вмещающем 6 000 зрителей. Именно на этом стадионе «Арандина» и примет «Реал Мадрид» 6 января.

О предстоящем матче обе стороны узнали во время жеребьевки турнира, которая прошла сегодня. Отдельно стоит отметить реакцию футболистов «Арандины» на результаты жребия – она сразу же завирусилась в сети.

4 комментария
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Ответ banchik1
А у них в кубке команды тоже могут бесконечно проигрывать и все-равно не вылетать из кубка?
куда разгружать вагон комментариев от внебрачных детей карлика?
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