Матч с «Реалом» – событие для скромной «Арандины»: реакция игроков на жеребьевку Кубка Короля завирусилась в сети🎥

«Реал Мадрид» начнет борьбу в Кубке Короля с 1/16 финала, где будет противостоять «Арандине».

«Арандина» — испанский футбольный клуб из города Аранда-де-Дуэро, выступающий в Сегунде В. Клуб основан в 1987 году, домашние матчи проводит на стадионе «Эль-Монтесильо», вмещающем 6 000 зрителей. Именно на этом стадионе «Арандина» и примет «Реал Мадрид» 6 января.

О предстоящем матче обе стороны узнали во время жеребьевки турнира, которая прошла сегодня. Отдельно стоит отметить реакцию футболистов «Арандины» на результаты жребия – она сразу же завирусилась в сети.