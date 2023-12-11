История празднования Беллингема: откуда взялось и кто уже копировал его? Здесь Алькарас и даже сын Бекхэма

С момента перехода в «Реал Мадрид» Джуд Беллингем быстро превратился из молодого перспективного футболиста в одного из самых влиятельных игроков.

В прошлом сезоне он практически в одиночку удерживал дортмундскую «Боруссию» в гонке за титул чемпиона Бундеслиги. В «Мадриде» он забил 16 голов в 18 матчах, и каждый из этих мячей сопровождался его фирменным празднованием с широко расставленными руками.

Все началось, когда Джуд играл за «Бирмингем Сити». В 2019 году 16-летний англичанин стал частью первой команды, пройдя академию «Бирмингема».

31 августа 2019-го дебютировал в Чемпионшипе и забил первый гол за «Бирмингем» в игре против «Сток Сити». В следующей игре против «Чарльтона» Джуд снова вышел в старте и забил победный.

Подросток побежал к трибуне с болельщиками «Бирмингема», и вскинул руки.

«По правде говоря, я не совсем понимаю, откуда взялась эта идея. Я начал это в «Бирмингеме» и с тех пор продолжаю делать это, но не по какой-то определенной причине», – сказал Джуд.

Беллингем продолжал так же праздновать в «Дортмунде»:

А теперь делает то же самое в «Реале»:

Беллингем, конечно, не первый футболист, который так празднует свои голы. Вот Дэвид Бекхэм, который исполнял практически то же самое:

Однако сейчас большинство болельщиков знают, что это «празднование Беллингема», и другие игроки с удовольствием повторяют его. Вот Михаил Мудрик после гола в ворота «Арсенала»:

Данил Сикан после гола в ворота «Барселоны»:

Жоау Феликс после гола в ворота «Атлетико Мадрид»:

Лукас Пакета и Саид Бенрахма из «Вест Хэма»:

И даже сын Дэвида Бекхэма:

Это захватывает даже другие виды спорта: Карлос Алькарас вот так отпраздновал выход в полуфинал US Open. Позже он выложил фотографию празднования с подписью «Hey Jude».