Так может только он: Рюдигер поднял экс-игрока «Реала» как куклу и выбил им мяч в аут

Знакомое мадридистам лицо украсило стартовый состав «Бетиса» в субботнем матче с «Реалом». Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско сейчас громко напоминает о себе в «Бетисе» – после 13 туров этого сезона он забрал 9 наград игроку матча.

Однако против «Реала» пришлось нелегко, особенно в дуэли с Антонио Рюдигером. В какой-то момент немецкий защитник поднял Иско с земли и использовал его ноги... чтобы вывести мяч из игры.

Итог? «Мадрид» заработал аут.