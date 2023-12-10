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Так может только он: Рюдигер поднял экс-игрока «Реала» как куклу и выбил им мяч в аут

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Иско Иско
Футбол Футбол

Знакомое мадридистам лицо украсило стартовый состав «Бетиса» в субботнем матче с «Реалом». Пятикратный победитель Лиги чемпионов Иско сейчас громко напоминает о себе в «Бетисе» – после 13 туров этого сезона он забрал 9 наград игроку матча.

Однако против «Реала» пришлось нелегко, особенно в дуэли с Антонио Рюдигером. В какой-то момент немецкий защитник поднял Иско с земли и использовал его ноги... чтобы вывести мяч из игры.

Итог? «Мадрид» заработал аут.

3 комментария
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ну конечно же это не нарушение, а дружеские шутки на поле бывших игроков.
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В динамике смотрелось люто комично. Что нужно сделать, чтобы получить аут в борьбе? Правильно, нужно взять (буквально) игрока и отбить им мяч, словно веслом. Типичный Рюдигер, короче говоря :)
А вообще это фол, конечно, причём предельно идиотский, хотя даже сам Иско смеялся)
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Ответ Константин Юрьевич
ну конечно же это не нарушение, а дружеские шутки на поле бывших игроков.
Они вместе не играли
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