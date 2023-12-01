Камавинга сфотографировал весь «Реал» в своих очках – но его попросили удалить пост. Почему?

После победы «Реала» над «Наполи» (4:2) Эдуардо Камавинга сфотографировал каждого игрока в его специальных очках.

Позже француз выложил коллаж в соцсети, однако в четверг был вынужден удалить его. По информаци Relevo, причина в борьбе между Nike и аdidas. Камавинга представляет Nike, но в коллаже есть игроки, которые носят другой бренд.

Контракты некоторых игроков с брендами спортивной одежды включают запрет на рекламу конкурирующих марок. Возможно, у Камавинга он тоже был, поэтому его и попросили удалить фотографию, несмотря на почти миллион лайков.