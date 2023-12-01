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Камавинга сфотографировал весь «Реал» в своих очках – но его попросили удалить пост. Почему?

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После победы «Реала» над «Наполи» (4:2) Эдуардо Камавинга сфотографировал каждого игрока в его специальных очках.

Позже француз выложил коллаж в соцсети, однако в четверг был вынужден удалить его. По информаци Relevo, причина в борьбе между Nike и аdidas. Камавинга представляет Nike, но в коллаже есть игроки, которые носят другой бренд.

Контракты некоторых игроков с брендами спортивной одежды включают запрет на рекламу конкурирующих марок. Возможно, у Камавинга он тоже был, поэтому его и попросили удалить фотографию, несмотря на почти миллион лайков.

 

9 комментариев
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Камавинга представляет Nike, играя в команде которая одевается в adidas. Никаких противоречий. Выложил фотку друзей по команде - нарушил контракт. Ну и бред.
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Ответ Артём Громов
Мне друг подарил спортивные очки на мой день рождения 😎
Держи в курсе
+7
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Жаль. Получилось ведь круто )
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Ответ Артём Кочешев
Камавинга представляет Nike, играя в команде которая одевается в adidas. Никаких противоречий. Выложил фотку друзей по команде - нарушил контракт. Ну и бред.
Считаешь, что команда должна состоять только из тех игроков, которые являются амбассодорами того же бренда, который спонсирует клуб?
Он не свой контракт нарушил.
Его опубликованное фото одноклубников, имеющих контракт и соглашение с adidas, в очках Nike компрометировало этих игроков на нарушение
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Именно по этой причине Адидас подписал контракт и с супругой Месси.) Ждём контрактов от брендов для всех семей подписантов.)
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Классная фотография, оставлю на память.
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Ответ Саша Феоктистов
Держи в курсе
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