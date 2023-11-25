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Роналду отправил Винисиусу подарок. Похоже, Криштиану понравилось празднование бразильца

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Криштиану Роналду сделал неожиданный подарок Винисиусу после победы Португалии над Лихтенштейном. Легенда мадридского «Реала» написал на своей футболке: «Моему другу Винисиусу – обнимашки».

Похоже, Роналду отправил подарок после того, как Винисиус повторил его празднование «кальма», которое португалец часто исполнял во время игры за «Реал».

Сейчас Винисиус травмирован и пропустит следующий матч «Реала», однако мы уже знаем, как бразилец отпразднует следующий гол.

4 комментария

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Алан Берсеков
Ответ Amanda Saw
Кумир7 может стать для Винисиуса источником вдохновения и мотивации! Наблюдая за кумиром7 бразильский молодой талант Винисиус начинает развивать свои собственные силы и интересы, стремиться к достижению определенных результатов!
ты нейросеть?
+14
-1
+13
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Harut Hovsepyan
Вот бы Вини научился у своего кумира класть хет-трики в ответ на хейт с трибун, цены бы не было! Ну или 1-2 для начала - тоже сойдет 😏
+14
-3
+11
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Amanda Saw
Кумир7 может стать для Винисиуса источником вдохновения и мотивации! Наблюдая за кумиром7 бразильский молодой талант Винисиус начинает развивать свои собственные силы и интересы, стремиться к достижению определенных результатов!
+7
-5
+2
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