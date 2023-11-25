Роналду отправил Винисиусу подарок. Похоже, Криштиану понравилось празднование бразильца

Криштиану Роналду сделал неожиданный подарок Винисиусу после победы Португалии над Лихтенштейном. Легенда мадридского «Реала» написал на своей футболке: «Моему другу Винисиусу – обнимашки».

Похоже, Роналду отправил подарок после того, как Винисиус повторил его празднование «кальма», которое португалец часто исполнял во время игры за «Реал».

Сейчас Винисиус травмирован и пропустит следующий матч «Реала», однако мы уже знаем, как бразилец отпразднует следующий гол.