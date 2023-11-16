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Хотя бы так. ФИФА компенсирует «Реалу» неслабую сумму за травму Камавинга

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В ряду травмированных полузащитников «Реала» новое прибавление: к Себальосу, Гюлеру, Беллингему и Тчуамени присоединился Камавинга.

Эдуардо получил травму во время международного перерыва, столкнувшись на тренировке с Усманом Дембеле. Сначала появлялись обнадеживающие новости, что это просто ушиб, но вскоре французская федерация заявила, что он получил растяжение связок колена.

Испанские СМИ уже заявляют, что Камавинга выбыл на срок около двух месяцев, что, конечно же, является тяжелым ударом для мадридцев. Но хотя бы они получат крупную сумму за выбывшего игрока, сообщила Marca.

Так как повреждение было получено в сборной, а срок восстановления займет больше 28 дней, ФИФА должна будет выплатить «сливочным» по €20 548 евро за каждый день отсутствия. Если прогнозы окажутся верны и полузащитник пропустит два месяца, то сумма компенсации, которую получит «Реал», составит €1 232 880.

Мадридцам должно быть приятно, что они хотя бы получат хорошую сумму за игрока, который не может помочь команде. Однако это слабое утешение, учитывая, что Эдуардо получает в клубе €240 385 в неделю до выплаты налогов (по данным Capology), а значит, что компенсация покроет чуть больше, чем его зарплата за месяц.

2 комментария

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International 495
Кама так радовал в каждом матче своей крутой динамикой, просто боль, но все равно верю в успешную компанию, Тони Лука Феде в середине, старая гвардия.
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corazón blanco
Это безусловно лучше, чем просто он был бы травмирован. Но эта сумма никак не заменит универсала и шикарного игрока на поле. Большая потеря!
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