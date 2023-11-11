Вальверде раскрыл секрет победного менталитета «Мадрида». Феде рассказал, у каких игроков «Реала» он многому научился

Вальверде продлил контракт с «Мадридом». Новое соглашение Федерико с «королевским клубом» действует до июня 2029 года.

Полузащитник рассказал пресс-службе «Реала» о своем непростом детстве в Уругвае и роли родителей в его жизни:

«Я видел, как мои родители долгое время днем и ночью боролись, работали, чтобы у меня была еда на столе и пара ботинок, чтобы я мог играть в футбол. Мой новый контракт – отличная новость для родителей, они всегда рядом со мной. Я вечно буду им благодарен за ценности и знания, которые они в меня вложили».

Также Феде порассуждал о футбольном менталитете:

«Я стал более зрелым в этом клубе. Я многому научился, когда боролся за свое место в составе и выходил на поле со скамейки запасных. Многому я научился у Крооса, Модрича и Каземиро. Это мне здорово помогло.

В «Реале» болельщики и игроки всегда борются до конца, мы никогда не сдаемся. Пока судья не даст свисток, всегда будет возможность выиграть матч».

Красивые слова.