Говорит Мадрид
Блог

Вальверде раскрыл секрет победного менталитета «Мадрида». Феде рассказал, у каких игроков «Реала» он многому научился

Тони Кроос Тони Кроос
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Каземиро Каземиро
Ла Лига Ла Лига
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Вальверде продлил контракт с «Мадридом». Новое соглашение Федерико с «королевским клубом» действует до июня 2029 года. 

Полузащитник рассказал пресс-службе «Реала» о своем непростом детстве в Уругвае и роли родителей в его жизни:

«Я видел, как мои родители долгое время днем и ночью боролись, работали, чтобы у меня была еда на столе и пара ботинок, чтобы я мог играть в футбол. Мой новый контракт – отличная новость для родителей, они всегда рядом со мной. Я вечно буду им благодарен за ценности и знания, которые они в меня вложили».

Также Феде порассуждал о футбольном менталитете:

«Я стал более зрелым в этом клубе. Я многому научился, когда боролся за свое место в составе и выходил на поле со скамейки запасных. Многому я научился у Крооса, Модрича и Каземиро. Это мне здорово помогло.

В «Реале» болельщики и игроки всегда борются до конца, мы никогда не сдаемся. Пока судья не даст свисток, всегда будет возможность выиграть матч».

Красивые слова.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шем
Будущий капитан!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий