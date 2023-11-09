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«Реал» тренировался перед матчем с «Валенсией» без пяти игроков стартового состава

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Дани Себальос Дани Себальос
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Мадридский «Реал» сегодня тренировался без Кепы Аррисабалаги, Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Антонио Рюдигера и Орелиена Тчуамени перед субботним матчем Ла Лиги против «Валенсии».

Все упомянутые игроки травмированы, за исключением дисквалифицированного Рюдигера.

Арда Гюлер и Дани Себальос также недоступны. Турецкий вундеркинд тренируется индивидуально в тренажерном зале, в то время как испанец все еще находится на пути к полному выздоровлению.

Таким образом, в эти выходные мы, скорее всего, увидим пару центральных защитников Начо и Давида Алабу, а также Андрея Лунина в воротах.

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