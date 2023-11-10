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В «Реале» уже есть шесть игроков, чьи отступные по контракту составляют 1 млрд евро

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У руководства «Мадрида» в последнее время очень много работы по продлению контрактов с ключевыми футболистами.

Для того, чтобы сохранить звезд на «Бернабеу» они существенно увеличивают суммы отступных в их контрактах.

В «Реале» на сегодняшний день есть шесть игроков, сумма отступных за которых составляет 1 млрд евро:

1. Джед Беллингем

2. Винисиус

3. Родриго

4. Феде Вальверде

5. Эдуардо Камавинга

6. Орельен Тчуамени

Нужно отметить, что все эти футболисты молоды – самому старшему Вальверде только 25 лет.

У «Мадрида» светлое будущее!

3 комментария

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corazón blanco
Камавинге сегодня исполняется 21 год. Такой молодой игрок, а уже показывает не по годам зрелую игру. Я очень рад, что такой игрок защищает цвета Королевского клуба.
+5
0
+5
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Toyota Camry
Джуд
0
0
0
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