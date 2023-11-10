В «Реале» уже есть шесть игроков, чьи отступные по контракту составляют 1 млрд евро
У руководства «Мадрида» в последнее время очень много работы по продлению контрактов с ключевыми футболистами.
Для того, чтобы сохранить звезд на «Бернабеу» они существенно увеличивают суммы отступных в их контрактах.
В «Реале» на сегодняшний день есть шесть игроков, сумма отступных за которых составляет 1 млрд евро:
1. Джед Беллингем
2. Винисиус
3. Родриго
4. Феде Вальверде
5. Эдуардо Камавинга
6. Орельен Тчуамени
Нужно отметить, что все эти футболисты молоды – самому старшему Вальверде только 25 лет.
У «Мадрида» светлое будущее!
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