Вальверде продлил контракт с «Мадридом». Подписать соглашение Феде помог сын

«Реал» продолжает работу над созданием прочного фундамента клуба. «Сливочные» уже продлили контракты молодых и перспективных Винисиуса, Родриго и Камавинга.

Настала очередь Вальверде. Новое соглашение Федерико с «королевским клубом» действует до июня 2029 года.

По данным Фабрицио Романо, отступные полузащитника составят 1 миллиард евро.

На подписание нового контракта Федерико пришел вместе со своим сыном Бенисио. Вальверде, кстати, рассказывал, что из игроков «Мадрида» мальчику больше всего нравится Винисиус.

Вся семья была рядом с Федерико в столь важный день.

Кажется, руководство «королевского клуба» решило продлить контракт с полузащитником именно 9 октября не просто так.

В этот день ровно четыре года назад Вальверде забил свой первый гол за «Реал». Взятие ворот уругваец отпраздновал характерным жестом, благодаря которому Модрич узнал, что скоро Феде станет отцом. Реакция хорвата бесценна.

После того, как соглашение было подписано, уругваец рассказал, о своем главном желании в «королевском клубе»: «Стать капитаном «Мадрида» – моя мечта».

Желание Федерико исполнится, как считаете?