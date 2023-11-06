Три ключевых игрока подписали долгосрочные контракты с «Мадридом». Осталось продлить еще одного

В последнее время «Мадрид» активно обеспечивает будущее для некоторых ключевых игроков команды. Началось все с того, что в начале прошлой недели Винисиус Жуниор подписал новый контракт до лета 2027 года.

Через три дня настала очередь Родриго. «Мадрид» объявил о том, что игрок останется в клубе минимум до 2028 года.

Ранее сегодня «сливочные» подтвердили новый договор с Эдуардо Камавинга. Срок действий контракт аж до 2029 года.

По словам Фабрицио Романо, следующим в очереди на долгосрочный контракт стоит Эдер Милитао. Ожидается, что бразильский защитник подпишет четырехлетнее соглашение.

Мадридский «Реал» разумно защитил костяк своих молодых игроков, заключив с ними эти долгосрочные контракты. Это позволит игрокам сосредоточиться исключительно на результатах на поле.