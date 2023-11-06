📸 Рюдигер пропустит матч с «Валенсией» из-за перебора желтых. В игре с «Райо» немец получил карточку за грубую стычку с соперником

Антонио Рюдигер не изменяет себе. Мы привыкли к тому, что на поле немец не сдерживает свой пылкий нрав, за что частенько получает предупреждения.

В матче с «Райо Вальекано» Тони сделал самую рюдигерскую вещь – опять повздорил с соперником.

Шла 96-я минута встречи, у углового защитник боролся за мяч с Флорианом Леженом, который рискнул схватить немца за корпус.

Такой расклад Антонио не устроил. Свою претензию он решил выразить, грубо толкнув оппонента.

Лежен остыл первым и поднял руки в примирительном жесте.

Конфликт на этом не закончился. Рюдигер приобнял француза, прямо как в матче с «Севильей» держал Рамоса.

Затем Тони что-то шепнул на ушко Лежену. Ждем, пока умельцы расшифруют фразу, брошенную немцем.

Соперников пришлось разнимать игрокам «Райо».

За стычку арбитр показал «горчичники» Рюдигеру и Лежену.

Для Антонио эта желтая стала пятым предупреждением, полученным в нынешнем сезоне Ла Лиги. Из-за перебора карточек защитник пропустит встречу «Мадрида» с «Валенсией» в 13-м туре испанского первенства.

Возможно, порой Тони стоит вести себя немного сдержаннее?