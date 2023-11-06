Беллингем демонстрирует характер капитана, защищая Винисиуса от красной карточки
Винисиус закатывал истерики по ходу домашнего матча «Мадрида» с «Райо» (0:0) в прошедшем туре Ла Лиги.
На 73-й минуте Вини жестко высказался в адрес арбитра и получил желтую карточку. Но даже это его не остановило – бразилец продолжил протестовать. Такое поведение могло бы легко принести ему и вторую желтую, если бы не своевременное вмешательство Джуда Беллингема.
Как настоящий капитан клуба, Беллингем пытался оттолкнуть Винисиуса, лишив его возможности продолжать провоцировать рефери.
Смотрите сами:
Вини не может перестать жаловаться, но Беллингем тут же успокаивает его.
Беллингем демонстрирует менталитет капитана, вставая между Вини и арбитром.
Беллингем на мгновение уступает, и Вини снова провоцирует арбитра.
В последний раз Беллингем отталкивает Вини.
Винисиусу есть чему поучиться у молодого англичанина.
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