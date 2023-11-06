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Беллингем демонстрирует характер капитана, защищая Винисиуса от красной карточки

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Винисиус закатывал истерики по ходу домашнего матча «Мадрида» с «Райо» (0:0) в прошедшем туре Ла Лиги.

На 73-й минуте Вини жестко высказался в адрес арбитра и получил желтую карточку. Но даже это его не остановило – бразилец продолжил протестовать. Такое поведение могло бы легко принести ему и вторую желтую, если бы не своевременное вмешательство Джуда Беллингема.

Как настоящий капитан клуба, Беллингем пытался оттолкнуть Винисиуса, лишив его возможности продолжать провоцировать рефери.

Смотрите сами:

Вини не может перестать жаловаться, но Беллингем тут же успокаивает его.

Беллингем демонстрирует менталитет капитана, вставая между Вини и арбитром.

Беллингем на мгновение уступает, и Вини снова провоцирует арбитра.

В последний раз Беллингем отталкивает Вини.

Винисиусу есть чему поучиться у молодого англичанина.

7 комментариев

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corazón blanco
Да уже не в первый раз, в Класико было тоже самое. Джуд просто понимает в отличии от Винисиуса, чем ему может это грозить, молодец, что уводил своего товарища.
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corazón blanco
Ответ Real_v_dushe
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На каком основании сделаны такие глупыше выводы, что я не смотрел матч? И с чего Вы взяли, что я люблю плюсы? А, можете не отвечать, ведь если болельщик Мадрида не поливает помоями Барселону и Месси, он не болельщик. Вам вроде в анкете написано, что 36 лет, а рассуждение как у 18 летнего юноши. Жалко мне Вас, честно. Рассуждает о глорах человек, который ни разу не был на Бернабеу, забавно)
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corazón blanco
Ответ Real_v_dushe
Зашёл в твой профиль, почитал список твоего глорства, потом посмотрел твои комменты. Могу точно сказать, что никакой не мадридист.
Расскажите, что в Вашем понимании мадридист, кто этот человек и что он должен писать, чтобы таковым считаться? Интересно почитать)
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corazón blanco
Ответ Real_v_dushe
Печально, что ты этого не понимаешь, хотя уже давно бы пора. Говнецом своих игроков и клуб просто так ради хайпа мадридист не поливает, как ты, уж поверь. И на барсуков никто не подписывается.
Конструктивная критика и поливание помоями - это разное, если до Вас это не доходит, то мне Вас искренне жаль, юноша. Если Вас всегда и все устраивает, что связано с клубом и игроками клуба и для Вас это исключительно белое, то это не значит, что Вы мадридист и стоите горой за своих, это значит, что у Вас большие проблемы с критическим мышлением. Делать выводы на основании тегов - это тоже гениально. Восхищаюсь Вашими методами дедукции.
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Real_v_dushe
Ответ corazón blanco
Да уже не в первый раз, в Класико было тоже самое. Джуд просто понимает в отличии от Винисиуса, чем ему может это грозить, молодец, что уводил своего товарища.
Комментарий удален модератором
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