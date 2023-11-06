Беллингем демонстрирует характер капитана, защищая Винисиуса от красной карточки

Винисиус закатывал истерики по ходу домашнего матча «Мадрида» с «Райо» (0:0) в прошедшем туре Ла Лиги.

На 73-й минуте Вини жестко высказался в адрес арбитра и получил желтую карточку. Но даже это его не остановило – бразилец продолжил протестовать. Такое поведение могло бы легко принести ему и вторую желтую, если бы не своевременное вмешательство Джуда Беллингема.

Как настоящий капитан клуба, Беллингем пытался оттолкнуть Винисиуса, лишив его возможности продолжать провоцировать рефери.

Смотрите сами:

Вини не может перестать жаловаться, но Беллингем тут же успокаивает его.

Беллингем демонстрирует менталитет капитана, вставая между Вини и арбитром.

Беллингем на мгновение уступает, и Вини снова провоцирует арбитра.

В последний раз Беллингем отталкивает Вини.

Винисиусу есть чему поучиться у молодого англичанина.