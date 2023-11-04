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Камавинга – 8, Вальверде – 6. Рейтинге игроков «Реала» в досадном матче с «Райо»

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Родриго Родриго
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Хоселу Хоселу
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Мадридский «Реал» упустил тысячу моментов в матче с «Райо Вальекано», который завершился безголевой ничьей. Несмотря на разочаровывающий результат, это была отличная игра.

Вот как выступили игроки мадридцев.

Камавинга: 8/10. Забирал каждый второй мяч в центре поля. Великолепно действовал в подкатах, но в начале второго тайма сфолил на Сиссе в штрафной «Мадрида». Не часто поднимался в атаку, но отлично двигал мяч вперед из глубины.

Карвахаль: 8. Отличная игра правого защитника, ни разу не ошибся и должен был отдать пару-тройку ассистов... а может, и три.

Беллингем: 7,5. Отыграл весь матч с травмой, полученной в самом начале игры. Был в центре почти всех атак «Мадрида», отдавая изысканные передачи в стиле Модрича – чего стоит передача на Франа Гарсию примерно на 30-й минуте. Незадолго до перерыва едва не оформил главный хайлайт матча после разворота в стиле Зидана. Но после часа игры выглядел немного уставшим.

Алаба: 7.5. В первом тайме остановил очень опасную атаку «Райо». Надежен как скала.

Модрич: 7. В начале игры неточным пасом спровоцировал опасную контратаку. Оправился от ошибки и был самым креативным игроком «Мадрида» на протяжении всей игры, пока не был заменен на 69-й минуте.

Винисиус: 7. Собирал фолы, но игроки «Райо» чудом избежали наказания. Несмотря на это, все равно создавал опасность открываниями. Упустил отличный шанс в начале второго тайма, не сумев подключить к атаке Модрича. Забил гол, который был отменен из-за офсайда Хоселу.

Родриго: 7. Добавил динамики на правом фланге после замены Модрича в середине второго тайма. Упустил хороший шанс вскоре после выхода на поле.

Фран: 6.5. Безрассудной передачей на Камавингу подарил «Райо» шанс открыть счет. После этого провел неплохую игру, совершив несколько хороших перехватов и передач, но, возможно, должен был забивать после красивой комбинации с Джудом в первом тайме.

Вальверде: 6. Не справился, когда была возможность забить гол. Это был лучший шанс «Мадрида» в матче, и он мог принести «сливочным» легкие три очка, но вместо этого – ничья 0:0. Феде быстро взял себя в руки, отдал несколько прекрасных пасов и сделал отличные проходы, но этот промах трудно забыть.

Кроос: 5,5. Вышел на поле, чтобы создать преимущество «Мадриду» за счет передач, но не оказал должного влияния, так как «Райо» плотно прижался к нему.

Хоселу: 5. Упустил несколько моментов, в том числе и те, которые точно должен был забивать. Практически не участвовал в развитии атак.

Другие: Кепа, Рюдигер - 6,5, Начо – N/A.

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