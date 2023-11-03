«А вам можно это сделать?» Беллингем впервые рассказал, как отреагировал на вывод своего номера в «Бирмингеме»

Увековечили память своего воспитанника.

После выигрыша награды Kopa Trophy в понедельник вечером, триумфатор Джуд Беллингем пообщался с L'Equipe. Он рассказал о том, как узнал о выведении своего номера в «Бирмингеме».

«Они сказали мне: «Никто не возьмет номер, пока ты не вернешься». Я такой [шокированное лицо]: «Правда?» У меня был хороший сезон-2019/20, но ничего выдающегося.

Я осмотрелся. «Но подождите, разве вам можно это сделать?» Я понимаю их позицию и решение. Мой трансфер спас клуб, который оказался в сложной ситуации».

В том же разговоре Беллингем признался, что в детстве не любил футбол.

«В начале я вообще не любил футбол. По правде говоря, сегодня мне кажется, что если бы кто-то меня лишил его, я бы сошел с ума. Когда был маленьким, ходил на тренировки, собирал траву, цветы, делал ожерелья из ромашек, чтобы подарить их маме, которая наблюдала за мной на поле.

Все было именно так, и самое приятное в этой истории, что, возможно, именно благодаря всему этому в конце концов я занялся футболом. Отец брал меня на тренировки и говорил: «Хочешь играть в пятнашки, в мяч или можешь пойти собирать цветы». Родители никогда не заставляли меня что-то делать, если я вел себя хорошо и помогал другим. Наверное, для меня мир был игровой площадкой, и они до сих пор напоминают мне об этом».