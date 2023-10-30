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Незаменимых нет: смотрим состав «Мадрида» без Тчуамени

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Орельен Тчуамени получил травму ноги во время Класико и пропустит до двух месяцев, поскольку ему предстоит долгий путь к восстановлению.

Тем не менее «сливочные» по-прежнему могут выставить мощную команду и без французского опорного полузащитника.

Карло Анчелотти заменит Тчуамени на Эдуардо Камавингу. Вот какой состав «Реал Мадрид» может составить без Тчуамени:

Дани Себальос и Тони Кроос – другие игроки, которые при необходимости могли бы сыграть на позиции Орельена. Тем не менее, Камавинга – лучший кандидат на замену.

1 комментарий

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corazón blanco
Камавинга - идеальный выбор на позицию ЦОПа, тем более он именно на этой позиции начинал свой путь в мире футбола, еще будучи 16-летним пацаном в Ренне. Еще можно пробовать на этой позиции наигрывать Алабу в случае чего. В любом случае это лучше, чем туда ставить Тони Крооса.
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