Незаменимых нет: смотрим состав «Мадрида» без Тчуамени

Орельен Тчуамени получил травму ноги во время Класико и пропустит до двух месяцев, поскольку ему предстоит долгий путь к восстановлению.

Тем не менее «сливочные» по-прежнему могут выставить мощную команду и без французского опорного полузащитника.

Карло Анчелотти заменит Тчуамени на Эдуардо Камавингу. Вот какой состав «Реал Мадрид» может составить без Тчуамени:

Дани Себальос и Тони Кроос – другие игроки, которые при необходимости могли бы сыграть на позиции Орельена. Тем не менее, Камавинга – лучший кандидат на замену.