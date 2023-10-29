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Анчелотти оставил послание Винисиусу и Родриго после класико

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Футбол Футбол

Благодаря дублю Джуда Беллингема «Реала» обыграл «Барселону» 2:1, на счету англичанина уже 13 голов и 3 результативные передачи после 13 матчей за мадридцев. Карло Анчелотти рад, но призывает профильных игроков вспонмить, что они тоже могут забивать:

«Как я и говорил, Джуд очень хорошо начал свой путь [в Мадриде]; он вполне может забить 20 или даже 25 голов в этом сезоне. Он очень важный для нас игрок, забивающий много голов, хотя и не является типичным бомбардиром. Но мы ждем голов от наших нападающих – Винисиуса, Родриго... и других».

Вини в 10 матчах только трижды поражал в ворота соперников, а Родриго – дважды за 14 матчей.

Vinicius trascinato fuori da Ancelotti in Barça-Real: cosa è successo

5 комментариев

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Дилшод
Ответ Константин Юрьевич
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чë ты говоришь про будущих легендах Реала они можетъ тебя убить . их вина что они чëрные нет это не является причином. Они могуть оторвать весь 🌏
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Константин Юрьевич
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Нефанатик
Великий игрок винисиус. 713 минут и целых три гола.
Тот же Хоселу - 664 минуты и 5 голов
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Aslan Aslan
Они не нападающие , средние игроки. Пенсионеры и то чаще забивают. У них уже возраст когда сами должны каждый день тащить команду и забивать
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Sergy Grand
когда этот старик перестанеть выпускать импотента Родриго? пусть посидит на лавке, подумает как улучшить свою игру
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лапти
Куда он его тащит?
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