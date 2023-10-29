Анчелотти оставил послание Винисиусу и Родриго после класико

Благодаря дублю Джуда Беллингема «Реала» обыграл «Барселону» 2:1, на счету англичанина уже 13 голов и 3 результативные передачи после 13 матчей за мадридцев. Карло Анчелотти рад, но призывает профильных игроков вспонмить, что они тоже могут забивать:

«Как я и говорил, Джуд очень хорошо начал свой путь [в Мадриде]; он вполне может забить 20 или даже 25 голов в этом сезоне. Он очень важный для нас игрок, забивающий много голов, хотя и не является типичным бомбардиром. Но мы ждем голов от наших нападающих – Винисиуса, Родриго... и других».

Вини в 10 матчах только трижды поражал в ворота соперников, а Родриго – дважды за 14 матчей.